- Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat Global Advisors, prognostiziert, dass die Kurse von Aktien und anderen Risk-Assets bis 2035 weiter steigen werden. Als Treiber sieht der Chairman von BitMine demografische Trends und transformative Technologien wie Künstliche Intelligenz und Blockchain.
- In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Master Investor Podcast erläuterte Lee seinen Ansatz, der die demografische Entwicklung mit der Marktentwicklung verbindet. “Die Demografie erklärt wirklich fast jeden Bullenmarkt seit 1890”, sagte Lee und merkte an, dass die Tops der Bullenmärkte mit den Spitzenwerten an erwerbstätigen Arbeitskräften zusammenfallen.
- Lee verweist dabei auf historische Muster: Die Babyboomer erreichten ihren Höhepunkt 1999 und die Generation X 2018. Die Millennials werden ihren Höhepunkt erst 2035 erreichen. “Das sind grobe Anhaltspunkte dafür, wann die tatsächlichen Höchststände erreicht werden”, erklärte er.
- Obwohl die Märkte seit 2020 generell gestiegen sind, räumt Lee ein, dass zwei Rückgänge von 20 Prozent für Verwirrung gesorgt haben. Nach der Korrektur von Februar bis April 2025 begann seiner Ansicht nach ein neuer Bullenmarkt.
- Ausschlaggebend soll vor allem der Zuwachs der US-Erwerbsbevölkerung im Haupterwerbsalter sein, da Millennials und Gen Z dann in ihre einkommensstärksten Jahre kommen. In den kommenden 20 Jahren wird ihm zufolge zudem erhebliches Vermögen von Krediten in Aktien umgeschichtet.
- Lee geht davon aus, dass auch KI und die Blockchain-Technologie dem Finanzsektor weiter Auftrieb geben werden. In der Folge könnte dieser 40 Prozent des S&P 500 ausmachen.
- Ethereum ist ihm zufolge der “größten Makro-Trade der nächsten 10 bis 15 Jahre”. Bereits Anfang Juli prophezeite der Star-Investor bis Ende des Jahres einen ETH-Kurs von 10.000 US-Dollar.
- Zu Lees Erfolgsbilanz gehört unter anderem die Identifizierung des Bodens am Aktienmarkt nach der Finanzkrise 2008. Seitdem finden seine Einschätzungen an der Wall Street große Beachtung.
