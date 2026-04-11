Bitcoin verteidigt Kursniveau – KI-Token explodieren, TAO stürzt ab

Bitcoin behauptet ein zentrales Kursniveau, während KI-Token Kapital anziehen und einzelne Projekte massiv unter Druck geraten.

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich stabil um die Marke von 72.000 US-Dollar, nachdem dieses Niveau erst vor wenigen Tagen im Zuge der Entspannung im Nahostkonflikt zurückerobert wurde. Zwischenzeitlich erreichte Bitcoin Kursspitzen oberhalb von 73.000 US-Dollar, bevor eine leichte Korrektur einsetzte. Ethereum notiert derweil bei rund 2.200 US-Dollar und konnte damit einen Teil der Verluste der vergangenen Wochen ausgleichen, liegt jedoch weiterhin unter dem Niveau zu Jahresbeginn.

Im Altcoin-Segment zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Während Projekte aus dem Bereich Künstliche Intelligenz wie Render (RNDR), Fetch.ai (FET) und Near Protocol (NEAR) in den vergangenen Wochen kontinuierliche Zuflüsse verzeichneten, kam es bei Bittensor (TAO) zu einem deutlichen Rückgang. Der Token verlor innerhalb von 24 Stunden bis zu 27 Prozent, nachdem ein zentraler Entwickler seinen Ausstieg öffentlich bekanntgab. Parallel dazu fiel World Liberty Financial (WLFI) auf ein neues Allzeittief, während Solana (SOL) und Arbitrum (ARB) ohne klare Impulse seitwärts tendieren.

Angst bleibt groß

Die Marktstimmung bleibt weiter angespannt. Der Fear-&-Greed-Index liegt mit 15 Punkten im Bereich “Extreme Fear”. Gleichzeitig beträgt die Bitcoin-Dominanz rund 57 Prozent, was auf eine stärkere Kapitalallokation in die führende Kryptowährung hindeutet.

Makroökonomisch zeigte sich nach Bekanntwerden eines Waffenstillstands im Nahen Osten ein kurzfristiger Rückgang des Ölpreises um rund zehn Prozent, gefolgt von einer erneuten Stabilisierung. Gold notiert weiterhin in der Nähe seiner Rekordstände, während sich US-Aktien moderat erholen und Anleiherenditen nach den jüngsten Inflationsdaten weitgehend stabil bleiben.

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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