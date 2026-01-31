Während Bitcoin und der Krypto-Markt nach dem heftigen Abverkauf ihre Wunden lecken, erlebt Silber den schlimmsten Crash seiner Geschichte.

Nach dem heftigen Abverkauf am Krypto-Markt kann sich Bitcoin wieder stabilisieren. Leichte Zugewinne von fast einem Prozent hieven die wertvollste Kryptowährung knapp über die 83.000 US-Dollar.

Im Altcoin-Sektor zeigt sich derweil ein ambivalentes Bild. Unter den zehn wertvollsten Kryptowährungen verzeichnen zum Zeitpunkt des Schreibens nur Solana und TRON minimale Kursgewinne. Weite Teile wie Ethereum, XRP oder auch Cardano werteten in den letzten 24 Stunden nochmals um etwa 3 Prozent ab.

Das Hauptaugenmerk bleibt aber definitiv auf den Edelmetallen. Silber erlebte am gestrigen Handelstag den größten Abverkauf seiner Geschichte. Von 118 US-Dollar krachte das Edelmetall auf zwischenzeitlich 74 US-Dollar – 35 Prozent Kursverlust an nur einem Tag. Zu Börsenschluss lag der Kurs bei rund 85 US-Dollar.

Auch Gold geriet ordentlich unter die Räder. Ein Minus von 15 Prozent drückte den Kurs unter die 4.700 US-Dollar.

Infolgedessen zeigte sich an den Krypto-Derivatemärkten ein Novum. Auf tokenisierte Silber-Futures entfiel das höchste Liquidationsvolumen am Krypto-Markt. 142 Millionen US-Dollar wurden in den vergangenen 24 Stunden ausgelöscht. Danach folgte erst Ethereum mit 139 Millionen und Bitcoin mit rund 82 Millionen US-Dollar.

Das gab es noch nie: 35 Prozent Kursverlust bei Silber an nur einem Tag | Quelle: Tradingview

Analysten führen den ruckartigen Abverkauf auf eine Bereinigung des Assets zurück. Silber ist seit Ende Oktober um rund 160 Prozent gestiegen. Gold um rund 60 Prozent. Eine Korrektur sei überfällig gewesen.

Andere machen die Ernennung Kevin Warshs zum Chef der US-Notenbank Fed für den Crash verantwortlich.

Derweil bleibt die Lage angespannt für Bitcoin und den Krypto-Markt. Zum einen gehen die USA trotz gestriger Einigung auf einen neuen Haushalt in den Shutdown, weil das Gesetz nicht rechtzeitig das Repräsentantenhaus passierte. Zum anderen belasten die zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Teheran das Sentiment.

Wer den Edelmetall-Crash ausnutzen möchte, kann das auf Bitpanda. Auf Europas größter Krypto-Börse können nicht nur zahlreiche Kryptowährungen gehandelt werden, sondern auch tokenisiertes Gold und Silber.