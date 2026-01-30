Trump plant laut Medienberichten, Kevin Warsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden zu ernennen. Die Entscheidung soll noch heute fallen.

Kevin Warsh steht offenbar kurz vor einem Comeback an der Spitze der US-Notenbank. Laut Bloomberg bereitet die Trump-Regierung dessen Nominierung zum Vorsitzenden der Federal Reserve vor. Polymarket taxiert seine Chancen mit 94 Prozent – eine offizielle Bekanntgabe durch Donald Trump wird für den heutigen 30. Januar erwartet.

Kevin Warsh scheint die Wahl bereits gewonnen zu haben I Quelle: Polymarket

Warsh, von 2006 bis 2011 Mitglied des Fed-Direktoriums, gilt als marktwirtschaftlich erfahren und ist in politischen Kreisen gut vernetzt. Nachdem er 2017 noch zugunsten von Jerome Powell übergangen wurde, steht er nun offenbar erneut ganz oben auf Trumps Liste. Eine endgültige Entscheidung sei laut Insidern zwar noch nicht gefallen, jedoch besuchte Warsh am gestrigen Donnerstag das Weiße Haus.

Die mögliche Ernennung stößt allerdings auf politischen Widerstand: Senator Thom Tillis kündigte an, sämtliche Nominierungen für die Fed blockieren zu wollen, bis das Justizministerium eine Untersuchung zur Renovierung des Fed-Hauptsitzes abgeschlossen hat. Auch ein möglicher Interessenkonflikt durch Warshs Nähe zum Trump-Lager wird diskutiert.

Donald Trump deutete am Donnerstagabend an, dass die Wahl “nicht überraschend” ausfallen werde. “Viele werden sagen: Diese Person hätte schon vor Jahren da sein können”, so Trump.

Für Bitcoin-Investoren wäre Warshs Ernennung ein zweischneidiges Signal. Zwar äußerte er sich bereits 2018 im Wall Street Journal anerkennend über Bitcoin als potenziellen “Wertspeicher wie Gold”. Doch geldpolitisch steht Warsh für ein strafferes Regime: weniger Anleihekäufe, aktiver Bilanzabbau, höhere Toleranz für Marktvolatilität. Statt Liquiditätsspritzen dürfte unter seiner Führung eher die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik im Vordergrund stehen. Für Kryptowährungen wie Bitcoin bedeutet das ein Umfeld mit weniger Rückenwind.

Neben Warsh gelten auch Kevin Hassett (Leiter des National Economic Council), der amtierende Fed-Gouverneur Christopher Waller sowie Rick Rieder von BlackRock als mögliche Kandidaten. Eine vollständige Analyse der Fed-Chef-Kandidaten lest ihr hier: Fed-Nachfolge: Wie bullish sind die 4 Kandidaten für Bitcoin?

