Bitcoin über 70.000 US-Dollar – Krypto-Markt atmet auf

Der Krypto-Markt dreht nach den heftigen Abverkäufen langsam wieder auf. Bitcoin klettert über 70.000 US-Dollar, für Entwarnung scheint es aber noch zu früh.

Nach den starken Abverkäufen der vergangenen Tage scheint sich der Krypto-Markt allmählich zu stabilisieren. Bitcoin steigt auf Tagessicht um drei Prozent und notiert damit wieder knapp über der Marke von 70.000 US-Dollar, die Gesamtmarktkapitalisierung legt ebenfalls drei Prozent zu. Der Markteinbruch hat jedoch sichtbare Schäden hinterlassen. Im Wochenvergleich ist die größte Kryptowährung um zehn Prozent gesunken.

Zu breiten Kurserholungen kommt es auch bei den Altcoins. Auch Ethereum erobert mit einem Anstieg über 2.000 US-Dollar eine wichtige Marke zurück. Leicht zulegen können auch XRP, BNB und Solana, wobei der SOL-Kurs mit aktuell 88 US-Dollar noch deutlich unter der 100-Dollar-Schwelle notiert.

Ein erstes Signal der Entspannung kommt auch vom ETF-Markt. Nach mehreren Tagen mit historischen Nettoabflüssen verzeichneten die Spot Bitcoin-ETFs zuletzt wieder Nettozuflüsse von rund 330 Millionen US-Dollar an einem Handelstag. Auf den BlackRock-ETF IBIT entfielen dabei rund 230 Millionen US-Dollar, nachdem zuvor kumuliert mehr als 1,25 Milliarden US-Dollar aus den Produkten abgeflossen waren.

Parallel dazu bleibt die Stimmung unter Marktteilnehmern jedoch weiter angespannt. Der Fear and Greed Index liegt mit sieben Zählern weiterhin im Bereich extremer Angst.

Insgesamt dominiert weiterhin eine zurückhaltende Marktstimmung. Liquidität bleibt knapp, institutionelle Käufer halten sich zurück, die Volatilität ist erhöht. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass sich Bitcoin in einem Bereich bewegt, in dem der Verkaufsdruck allmählich an Wirkung verliert. Was die On-Chain-Daten verraten und welche Unterstützungszone jetzt über den Bitcoin-Kurs entscheidet, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Kurs unter Druck: Wo jetzt der Boden liegen könnte

