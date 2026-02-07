Der Bitcoin-Kurs steht massiv unter Druck. On-Chain-Daten zeigen eine zentrale Unterstützungszone. So könnte es nun weitergehen.

Bitcoin-Kurs unter Druck: Wo jetzt der Boden liegen könnte

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin-Kurs aktuell so stark unter Druck steht

Welche Unterstützungszone jetzt über den Bitcoin-Kurs entscheidet

Welche Rolle massive ETF-Abflüsse jetzt spielen

Warum extreme Skepsis auch Chancen birgt

Welche On-Chain-Zone jetzt entscheidend wird

Der Bitcoin-Kurs steht massiv unter Druck. Nach dem zwischenzeitlichen Sturz unter 65.000 US-Dollar ist die Stimmung am Markt so pessimistisch wie seit Monaten nicht mehr. ETF-Abflüsse, zunehmende Short-Positionen und fehlende Nachfrage prägen das derzeitige Bild. Gleichzeitig rückt eine zentrale Unterstützungszone in den Fokus, die darüber entscheiden könnte, ob sich der Abverkauf fortsetzt oder der Markt vorerst Halt findet.

