In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Bitcoin-Kurs aktuell so stark unter Druck steht
- Welche Unterstützungszone jetzt über den Bitcoin-Kurs entscheidet
- Welche Rolle massive ETF-Abflüsse jetzt spielen
- Warum extreme Skepsis auch Chancen birgt
- Welche On-Chain-Zone jetzt entscheidend wird
Der Bitcoin-Kurs steht massiv unter Druck. Nach dem zwischenzeitlichen Sturz unter 65.000 US-Dollar ist die Stimmung am Markt so pessimistisch wie seit Monaten nicht mehr. ETF-Abflüsse, zunehmende Short-Positionen und fehlende Nachfrage prägen das derzeitige Bild. Gleichzeitig rückt eine zentrale Unterstützungszone in den Fokus, die darüber entscheiden könnte, ob sich der Abverkauf fortsetzt oder der Markt vorerst Halt findet.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden