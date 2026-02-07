App herunterladen
Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs unter Druck: Wo jetzt der Boden liegen könnte

Der Bitcoin-Kurs steht massiv unter Druck. On-Chain-Daten zeigen eine zentrale Unterstützungszone. So könnte es nun weitergehen.

Louis Blümlein
Eine rote Bitcoin-Münze liegt auf einem roten Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin hat zuletzt ordentlich Federn gelassen – wo liegt der Boden?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bitcoin-Kurs aktuell so stark unter Druck steht
  • Welche Unterstützungszone jetzt über den Bitcoin-Kurs entscheidet
  • Welche Rolle massive ETF-Abflüsse jetzt spielen
  • Warum extreme Skepsis auch Chancen birgt
  • Welche On-Chain-Zone jetzt entscheidend wird

Der Bitcoin-Kurs steht massiv unter Druck. Nach dem zwischenzeitlichen Sturz unter 65.000 US-Dollar ist die Stimmung am Markt so pessimistisch wie seit Monaten nicht mehr. ETF-Abflüsse, zunehmende Short-Positionen und fehlende Nachfrage prägen das derzeitige Bild. Gleichzeitig rückt eine zentrale Unterstützungszone in den Fokus, die darüber entscheiden könnte, ob sich der Abverkauf fortsetzt oder der Markt vorerst Halt findet.

Das könnte dich auch interessieren