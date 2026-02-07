App herunterladen
BTC-ECHO
Das Schlimmste überstanden? 

BlackRock: Bitcoin-ETF verzeichnet wieder Zuflüsse

Nach einer heftigen Korrektur fließt wieder Geld in den IBIT Bitcoin-ETF von BlackRock. Zuvor kam es zu einem der größten Tagesverluste seit Auflegung.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs69,264.00 $-0.29 %
Zu sehen ist BlackRock CEO Larry Fink

Beitragsbild: picture alliance

 | BlackRock CEO Larry Fink
  • Der Spot Bitcoin-ETF IBIT von BlackRock verzeichnet für Freitag Nettozuflüsse in Höhe von rund 230 Millionen US-Dollar. Damit kehrte nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit deutlichen Abflüssen wieder Kapital zurück. Zuvor hatten Anleger am Mittwoch und Donnerstag insgesamt rund 550 Millionen US-Dollar aus dem ETF abgezogen, wie aus Daten des Analyseanbieters Farside hervorgeht.
  • Über alle in den USA zugelassenen Spot Bitcoin-ETFs hinweg beliefen sich die Zuflüsse am Freitag laut vorläufigen Farside-Daten auf insgesamt 330,7 Millionen US-Dollar. In den drei Handelstagen zuvor hatten dieselben Produkte zusammen Abflüsse von 1,25 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 kommt IBIT damit erst auf elf Handelstage mit Nettozuflüssen.
  • Am Donnerstag erreichte der Handel mit IBIT zudem ein neues Rekordniveau. Nach Angaben des Bloomberg-ETF-Analysten Eric Balchunas wechselten Anteile im Wert von rund zehn Milliarden US-Dollar den Besitzer. Gleichzeitig verlor der ETF 13 Prozent und verzeichnete damit den zweitgrößten Tagesverlust seit seiner Auflegung. Der bislang stärkste Rückgang wurde am 8. Mai 2024 mit einem Minus von 15 Prozent registriert.

Wer die aktuelle Marktlage ausnutzen und in Bitcoin investieren möchte, kann das etwa auf Coinbase. Neukunden, die mindestens 30 Euro in BTC investieren erhalten 30 Euro in Bitcoin geschenkt.

