Nach massiven Kursverlusten bleibt der Krypto-Markt angespannt. Bitcoin ringt mit der 70.000er Marke, während das Sentiment auf ein historisches Tief fällt.

Bitcoin und Altcoins steigen – doch der Schock sitzt tief

Nach den massiven Kursverlusten der vergangenen Tage starten die Bullen am Krypto-Markt einen ersten Angriffsversuch. Die Gesamtmarktkapitalisierung klettert im Tagesvergleich um fünf Prozent auf 2,4 Billionen US-Dollar. Bitcoin legt ebenfalls um rund fünf Prozent zu, notiert jedoch mit aktuell 68.400 US-Dollar weiter unter der psychologisch wichtigen 70.000er Marke. Der Schock nach einigen turbulenten Handelstagen sitzt noch immer tief. Auf Wochensicht hat die größte Kryptowährung 18 Prozent eingebüßt.

Von Entwarnung kann auch mit Blick auf den Altcoin-Markt nur mit Vorsicht gesprochen werden. Ethereum hat die wichtige 2.000er Marke zurückerobert, XRP mit einem Plus von zehn Prozent wieder sichtbar Boden gutgemacht. Solana liegt aktuell wieder zehn US-Dollar über dem Wochentief von 75 US-Dollar. Das Sentiment bleibt jedoch weiter angespannt.

Der Crypto Fear & Greed Index ist heute mit einem Wert von sechs auf ein neues Allzeittief gefallen und hat damit auch das Stimmungstief nach dem Terra-Crash 2022 unterschritten. Einziger Lichtblick daran: In der Vergangenheit folgten auf vergleichbare Einbrüche häufig Erholungsphasen.

Eine leicht positive Tendenz zeichnete dagegen zuletzt beim ETF-Handel ab. Trotz der angespannten Lage verzeichneten Spot Bitcoin ETFs zum Wochenschluss wieder Nettozuflüsse. Der iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock meldete am Freitag Zuflüsse in Höhe von 231,6 Millionen US-Dollar, nachdem es an den beiden Vortagen zu Abflüssen von insgesamt 548,7 Millionen US-Dollar gekommen war.

