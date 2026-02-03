In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Erholungsbewegung trotz starker Kurskorrektur auf einem dünnen Fundament steht
- Welche Widerstandsmarken für eine Chartaufhellung zurückerobert werden müssen
- Welche Kursniveaus Bitcoin-Investoren zwingend im Auge haben sollten
Der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) rutscht zu Wochenbeginn weiter gen Süden ab und markiert mit 74.502 US-Dollar ein neues Jahrestief. Kurzfristig fiel die Kryptowährung unter das Vorjahrestief vom 7. April 2025. Ein wiedererstarkender US-Dollarindex (DXY) in Kombination mit einem historischen Abverkauf von Gold und Silber ließen den BTC-Kurs auf Wochensicht zwischenzeitlich um 13 Prozent zurückfallen, bevor die Käuferseite eine Gegenbewegung auf aktuell 78.XXX US-Dollar initiieren konnte. Wie die Chancen für eine anhaltende Kurserholung stehen und welche Kursmarken nun für Anleger relevant sind, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.
