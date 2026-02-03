App herunterladen
Kursanalyse 

Bitcoin-Prognose: Auf diese Chartmarken müssen Anleger achten

Bitcoin rauschte auf ein neues Jahrestief ab. Welche Gründe für und gegen eine anhaltende Schwäche der Krypto-Leitwährung sprechen. Das sagt der Chart!

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs75,539.00 $-4.39 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze vor einem Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin rutschte auf ein neues Jahrestief ab und zeigt sich weiter schwach

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Erholungsbewegung trotz starker Kurskorrektur auf einem dünnen Fundament steht
  • Welche Widerstandsmarken für eine Chartaufhellung zurückerobert werden müssen
  • Welche Kursniveaus Bitcoin-Investoren zwingend im Auge haben sollten

Der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) rutscht zu Wochenbeginn weiter gen Süden ab und markiert mit 74.502 US-Dollar ein neues Jahrestief. Kurzfristig fiel die Kryptowährung unter das Vorjahrestief vom 7. April 2025. Ein wiedererstarkender US-Dollarindex (DXY) in Kombination mit einem historischen Abverkauf von Gold und Silber ließen den BTC-Kurs auf Wochensicht zwischenzeitlich um 13 Prozent zurückfallen, bevor die Käuferseite eine Gegenbewegung auf aktuell 78.XXX US-Dollar initiieren konnte. Wie die Chancen für eine anhaltende Kurserholung stehen und welche Kursmarken nun für Anleger relevant sind, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.

Das könnte dich auch interessieren