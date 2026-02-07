Der Kurs von Bitcoin Cash dreht aktuell auf. Der “Dinocoin” lässt dabei Cardano hinter sich. Doch der Ausbruch ist mit Vorsicht zu genießen.

Bitcoin Cash verdrängt Cardano – wie viel Luft ist nach oben?

Bitcoin Cash verdrängt Cardano – wie viel Luft ist nach oben?

Nach den massiven Kursverlusten der vergangenen Tage bemühen sich die Bullen derzeit um Schadensbegrenzung. Einige Kryptowährungen wagen einen Ausbruch – unter ihnen Bitcoin Cash. Der “Dinocoin” zählt mit einem Plus von neun Prozent zu den aktuellen Top-Performern.

Der jüngste Kursanstieg hat Bitcoin Cash zumindest vorübergehend zurück in die Top 10 der wertvollsten Kryptowährungen katapultiert. Auf CoinMarketCap verdrängte BCH dabei Cardano vom zehnten Platz. Entscheidend bleibt nun jedoch die Frage, wie nachhaltig diese Kursrallye ist – insbesondere vor dem Hintergrund des Marktschocks in der vergangenen Woche.

Bitcoin Cash erholt sich

Bitcoin Cash (BCH) hat sich in den vergangenen 12 bis 24 Stunden spürbar erholt. Der Kurs bewegte sich in diesem Zeitraum zwischen einem Hoch bei 542,8 US-Dollar und einem Tief bei 469,4 US-Dollar, gemessen anhand der letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen. Aktuell schloss BCH bei 518,2 US-Dollar und liegt damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortages von 472,9 US-Dollar – ein erstes Signal für eine kurzfristige Erholung.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Milliarden US-Dollar zeigt sich Bitcoin Cash zum Jahresbeginn 2026 insgesamt stabiler. Seit dem Tief bei 469,4 US-Dollar bildet der Kurs eine Folge höherer Zwischenhochs und höherer Zwischentiefs aus – ein klassisches Merkmal einer beginnenden Aufwärtsstruktur.

Erste Stärke, aber noch keine Trendwende

Aus technischer Sicht notiert der Kurs aktuell über dem EMA-20 (Exponentieller Gleitender Durchschnitt der letzten 20 Perioden) bei 507,3 US-Dollar. Dieser gleitende Durchschnitt dient vielen Marktteilnehmern als kurzfristige Trendlinie. Solange der Kurs darüber bleibt, spricht die Struktur für eine bullische Tendenz auf kurze Sicht.

Auf der Unterseite fungiert der Bereich um 514,2 US-Dollar als erste Unterstützung. Hier kam es zuletzt mehrfach zu kurzfristigen Tiefs, was diesen Bereich technisch relevant macht. Darunter liegt eine stärkere Unterstützungszone bei 491,5 US-Dollar. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde das aktuelle Erholungsbild deutlich eintrüben und die Lage in Richtung neutral bis bärisch kippen.

Auf der Oberseite stellen 537,1 US-Dollar und das jüngste Hoch bei 542,8 US-Dollar die nächsten Widerstände dar. Erst ein klarer Ausbruch darüber würde den Weg für eine Fortsetzung der Erholung freimachen.

Leichter Kaufdruck

Der Relative-Strength-Index (RSI) auf 14-Perioden-Basis liegt aktuell bei 55,2. Damit bewegt sich der Indikator im neutralen bis leicht positiven Bereich. Der Markt zeigt also moderates Kaufmomentum, ohne dabei überkauft zu wirken – ein gesunder Zustand für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Zusätzlich deutet das Histogramm darauf hin, dass die vorherige Abwärtsdynamik an Kraft verliert. Diese nachlassende Abwärtsbeschleunigung unterstützt das Bild einer technischen Stabilisierung.

Angespannte Konsolidierung

Ein Blick auf die Bollinger-Bänder zeigt eine Bandbreite von rund 109,9 US-Dollar zwischen Ober- und Unterband. Das spricht für erhöhte, aber noch nicht extreme Volatilität. Bitcoin Cash befindet sich damit in einer Phase gespannter Konsolidierung, in der impulsive Bewegungen in beide Richtungen möglich bleiben.

Kurzfristige Prognose für Bitcoin Cash

Die kurzfristige Einschätzung ist neutral bis leicht bullisch. Solange sich der Kurs oberhalb von 514,2 US-Dollar und insbesondere über dem EMA-20 hält, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Ein Ausbruch über 542,8 US-Dollar, idealerweise begleitet von steigendem Handelsvolumen, würde das bullische Szenario bestätigen. In diesem Fall rückt die psychologisch wichtige Marke von 600 US-Dollar als nächstes technisches Ziel in den Fokus.

Auf der Gegenseite würde ein Bruch unter 491,5 US-Dollar erneuten Abgabedruck auslösen und die aktuelle Erholung infrage stellen.

Für bestehende Positionen gilt: Die erhöhte Volatilität sollte nicht unterschätzt werden. Klare Stop-Marken oder gestaffelte Einstiege an definierten Unterstützungszonen helfen, das Risiko in dieser Marktphase kontrollierbar zu halten.

Wer die aktuelle Marktlage bei Bitcoin Cash ausnutzen möchte, kann das auf Coinbase. Neukunden, die mindestens 30 Euro in BCH investieren erhalten 30 Euro in Bitcoin geschenkt.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Bitcoin und Ethereum am Limit: Wo liegt der wahre Boden?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden