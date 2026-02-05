App herunterladen
2.44 T $
Hyperliquid-Kurs32.23 $-6.86%
Bitcoin-Kurs65,394.00 $-11.11%
Ethereum-Kurs1,920.38 $-10.70%
XRP-Kurs1.23 $-20.65%
BNB-Kurs639.92 $-10.33%
Solana-Kurs81.44 $-11.85%
TRON-Kurs0.273961 $-3.43%
Dogecoin-Kurs0.091002 $-12.35%
Cardano-Kurs0.254753 $-12.03%
Zcash-Kurs213.79 $-19.13%
Chainlink-Kurs8.25 $-11.65%
Bitcoin-Crash: Kryptowährung unter Allzeithoch von 2021
Kursanalyse 

Ripple-Kurs stürzt ab: Wie geht es für XRP jetzt weiter?

Ripple (XRP) rutscht aktuell deutlich gen Süden. Können die Bullen das Ruder noch einmal herumreißen? Folgende Kursszenarien sollten Anleger nun im Blick behalten.

Stefan Lübeck
XRP-Kurs1.23 $-20.65 %
XRP-Münze auf rotem Chart mit fallendem Kurs

Beitragsbild: Shutterstock

 | Trotz Retail-Popularität findet Ripple bislang keinen Boden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie es mit dem XRP-Kurs bei einer anhaltenden Kursschwäche weitergehen könnte
  • Wieso die Bullen aufwachen müssen, um den Abverkauf zu stoppen
  • Welche Chartmarken bei Ripple kurz- und mittelfristig entscheidend werden

In den letzten Wochen muss Ripple (XRP) signifikante Kursabschläge hinnehmen. Ausgehend vom Jahreshoch korrigierte der XRP-Kurs um 47 Prozentpunkte und durchschlug in der Vorwoche das Verlaufstief aus dem April 2025. Mit aktuell 1,29 US-Dollar taxiert der Altcoin nun unmittelbar an einer wichtigen charttechnischen Unterstützungszone. Hoffnung könnte der historische Tiefststand eines Indikators bieten. Kann sich der Kurs hier stabilisieren und eine Gegenbewegung initiieren?

