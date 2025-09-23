Nach dem Schock zum Wochenauftakt kann sich der Bitcoin-Kurs wieder erholen. Ist nun der Weg frei für die Jahresendrallye?

Bitcoin und Altcoin schütteln Korrektur ab

Nach dem deutlichen Kursrutsch zum Wochenauftakt bleibt Bitcoin auch am Dienstag weiterhin unter Druck. In den letzten 24 Stunden gab der Kurs der Kryptowährung nochmals um fast 2 Prozent nach und rutschte kurzzeitig sogar unter die Marke der 112.000 US-Dollar.

Zum Zeitpunkt des Schreibens konnte sich BTC wieder etwas konsolidieren und steht nun unweit der 113.000 US-Dollar. Aktuelle Marktkapitalisierung 2,24 Billionen US-Dollar.

Nach und nach zeigt sich das Ausmaß der Korrektur immer deutlicher. Die Bitcoin Spot ETFs verzeichneten deutliche Kapitalabflüsse. Insgesamt zogen Investoren seit Montag Gelder in Höhe von 363 Millionen US-Dollar aus den Indexfonds ab. Vor allem Fidelitys FBTC musste hier bluten (Outflows: fast 277 Millionen US-Dollar).

Ethereum trifft es deutlicher. Am Montag rutschte ETH fast unter die Marke der 4.000 US-Dollar, legte dann aber eine Aufholjagd hin. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt die zweitwertvollste Kryptowährung bei 4.200 US-Dollar, sieht damit aber weiterhin einen Kursrückgang von 6 Prozent zum Wochenauftakt.

In Sachen ETFs zeigt sich: Der Verkaufsdruck an der Wall Street fiel geringer aus. Die Indexfonds verzeichneten moderate Abflüsse von knapp 75 Millionen US-Dollar.

Ein Blick auf die Liquidationen an den Derivatemärkten zeigt hingegen: Das Schlimmste scheint der Markt überwunden zu haben. Insgesamt wurden etwa 376 Millionen US-Dollar ausgelöscht, der Großteil davon Long-Anleger (246 Millionen US-Dollar), abgestraft wurden aber auch jene Investoren, die auf einen deutlicheren Abverkauf gesetzt hatten.

Zum Vergleich, zum Wochenauftakt lag das Liquidationsvolumen noch bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Die Gewichtung zu Long-Anlegern war deutlicher.

Historisch betrachtet, war der September für Bitcoin und Co. stets ein schwieriger Monat. Dennoch steht BTC im Vergleich immer noch recht solide da. Im Durchschnitt fiel der Kurs normalerweise um gut 3 Prozent. Aktuell steht BTC mit einem Gewinn von etwa 4 Prozent da – ein positives Zeichen.

Ohnehin richten sich die Blicke der Investoren aber ohnehin auf den Oktober. Hier legte der BTC-Kurs im Durchschnitt um 21 Prozent zu und signalisierte so den Auftakt zur Jahresendrallye.

