Krypto-Marktupdate Bitcoin und Krypto bluten – doch dieser Token explodiert

Bitcoin und Krypto-Investoren sehen heute rot: Der Markt korrigiert zum Wochenstart. Doch ein Token widersetzt sich dem Kursrückgang.

Dominic Döllel
Teilen
Eine physische Bitcoin-Münze auf rotem Hintergrund mit Abwärtspfeilen und einem Candlestick-Diagramm, das einen Rückgang des Werts der Kryptowährung Bitcoin veranschaulicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin und Krypto schrieben rote Zahlen
  • Zum Wochenstart schreibt der Krypto-Markt rote Zahlen: Bitcoin fällt in den letzten 24 Stunden um ein Prozent auf knapp unter 114.000 US-Dollar, die Altcoins erwischt es härter.
  • Ethereum verbucht einen Rückgang von rund vier Prozent, XRP ebenfalls. DOGE verliert sogar sieben Prozent.
  • Der Kursrückgang bei Bitcoin und Krypto ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einerseits sorgt das Vorhaben der US-Börsenaufsicht SEC, die Regulierung für Krypto-Börsen zu lockern, bei gleichzeitiger Beibehaltung strenger Auflagen für Verwahrung und Transparenz, für Verunsicherung.
  • Gleichzeitig signalisiert ein starker Anstieg offener Positionen im Derivatemarkt (plus 26 Prozent auf 1,02 Billionen US-Dollar) bei fallenden Funding-Raten (-25 Prozent wöchentlich) eine Überhitzung. Das zeigen Daten von CoinMarketCap.
  • Während der Krypto-Markt abkühlt, konnte ein Token sein bullishes Momentum fortführen: Avantis (AVNT). Avantis ist die volumenstärkste dezentrale Perpetuals-Börse auf Base und ermöglicht den Handel von Krypto- sowie Real-World-Assets wie Devisen, Rohstoffen, Indizes und Aktien – mit bis zu 500-fachem Hebel. Die Plattform wird von Pantera und Coinbase unterstützt.
  • In den letzten 24 Stunden stieg AVNT um rund 25 Prozent, auf Monatssicht verbucht der Token ein Wachstum von stolzen 708 Prozent.
  • Was für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig wird, hat BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck analysiert.

Quelle

Das könnte dich auch interessieren