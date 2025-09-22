- Zum Wochenstart schreibt der Krypto-Markt rote Zahlen: Bitcoin fällt in den letzten 24 Stunden um ein Prozent auf knapp unter 114.000 US-Dollar, die Altcoins erwischt es härter.
- Ethereum verbucht einen Rückgang von rund vier Prozent, XRP ebenfalls. DOGE verliert sogar sieben Prozent.
- Der Kursrückgang bei Bitcoin und Krypto ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einerseits sorgt das Vorhaben der US-Börsenaufsicht SEC, die Regulierung für Krypto-Börsen zu lockern, bei gleichzeitiger Beibehaltung strenger Auflagen für Verwahrung und Transparenz, für Verunsicherung.
- Gleichzeitig signalisiert ein starker Anstieg offener Positionen im Derivatemarkt (plus 26 Prozent auf 1,02 Billionen US-Dollar) bei fallenden Funding-Raten (-25 Prozent wöchentlich) eine Überhitzung. Das zeigen Daten von CoinMarketCap.
- Während der Krypto-Markt abkühlt, konnte ein Token sein bullishes Momentum fortführen: Avantis (AVNT). Avantis ist die volumenstärkste dezentrale Perpetuals-Börse auf Base und ermöglicht den Handel von Krypto- sowie Real-World-Assets wie Devisen, Rohstoffen, Indizes und Aktien – mit bis zu 500-fachem Hebel. Die Plattform wird von Pantera und Coinbase unterstützt.
- In den letzten 24 Stunden stieg AVNT um rund 25 Prozent, auf Monatssicht verbucht der Token ein Wachstum von stolzen 708 Prozent.
- Was für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig wird, hat BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck analysiert.
Quelle
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+