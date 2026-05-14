Cardano verlor in den vergangenen Monaten deutlich an Wert. Große Investoren scheinen die niedrigeren Preise nun für neue Käufe zu nutzen.

Trotz schwacher Kursentwicklung kaufen große Cardano-Investoren offenbar weiter nach. Laut Daten der Analyseplattform Santiment ist der Anteil von Wallets mit mindestens einer Million ADA in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen. Diese Wallets halten inzwischen zusammen 25,09 Milliarden ADA und damit rund 67,47 Prozent des aktuell umlaufenden Angebots. Besonders bemerkenswert daran ist, dass die Akkumulation trotz der schwachen Entwicklung von Cardano stattfindet. Die Marktkapitalisierung des Netzwerks ist in den vergangenen neun Monaten um mehr als 70 Prozent gefallen.

🤑 Cardano’s key stakeholders have slowly but surely accumulated, consistently adding more and more of the existing supply to their bags, dating back to December, 2023.



🐳 Wallets with at least 1M tokens now hold 25.09B $ADA, which translates to 67.47% of the current existing… pic.twitter.com/knuSbfYtaE — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 13, 2026

Santiment sieht darin ein mögliches Zeichen dafür, dass große Investoren die niedrigeren Preise zum Nachkauf nutzen. Vor allem “ADA-Millionäre“ scheinen ihre Bestände weiter auszubauen. Der Trend deutet darauf hin, dass institutionelle oder kapitalkräftige Marktteilnehmer langfristig weiter auf Cardano setzen könnten. Große Akkumulationsphasen solcher Wallets gelten am Krypto-Markt häufig als Signal dafür, dass Investoren auf eine spätere Erholung spekulieren. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnte ADA vor einer wichtigen Richtungsentscheidung stehen.

Cardano Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der ADA‑Kurs zwischen 0,2623 US-Dollar (Low) und 0,2667 US-Dollar (High) — Betrachtung der letzten drei 4h‑Kerzen. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 0,2647 US-Dollar und damit marginal unter dem Schlusskurs des Vortages (0,2648 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 9.762.869.301 US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA‑20 (0,2695 US-Dollar) und zeigt nach dem Hoch bei 0,2887 US-Dollar eine Abfolge fallender Hochs und Tiefs; jüngstes Tief bei 0,2623 US-Dollar. Direkte Unterstützung bei 0,2620 US-Dollar, weiterer Support bei ca. 0,2600 US-Dollar; Widerstände liegen am EMA‑20 (0,2695 US-Dollar) und am Swing‑High 0,2887 US-Dollar. Solange der Preis unter dem EMA‑20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Momentum-Check

Der RSI liegt bei etwa 46,0 und signalisiert kein extremes Momentum. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf eine leichte Stabilisierung hindeutet.

ADA Volatilität & Risiko

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell ca. 0,02583 US-Dollar (Upper 0,2850594067 US-Dollar – Lower 0,2592305933 US-Dollar). Das entspricht moderater Volatilität; der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Spannung.

Cardano Kurzfristige Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose für ADA am 14. Mai 2026 ist neutral bis leicht bärisch. Wichtigste Unterstützungen liegen bei 0,2620 US-Dollar und 0,2600 US-Dollar; Widerstände bei 0,2695 US-Dollar (EMA‑20) und 0,2887 US-Dollar (letzter Swing). Ein stabiler Ausbruch über 0,270 US-Dollar mit Volumen würde bullische Ziele in Richtung 0,30 US-Dollar öffnen, während ein nachhaltiger Bruch unter 0,2620 US-Dollar das bearishe Szenario (0,24–0,25 US-Dollar) aktivieren würde.

Im neutralen Szenario bewegt sich Cardano voraussichtlich in einer Spanne zwischen 0,262 und 0,275 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt laut der Analyse bei rund 50 Prozent. Voraussetzung dafür ist, dass sich der RSI oberhalb der Marke von 45 stabilisiert und ADA die Unterstützung bei 0,262 US-Dollar verteidigt. Gleichzeitig müsste sich der Kurs wieder oberhalb des EMA20 bei rund 0,2695 US-Dollar etablieren.

Das bullische Szenario sieht einen Anstieg in Richtung 0,30 US-Dollar vor und wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bewertet. Dafür müsste ADA den EMA20 nachhaltig zurückerobern und anschließend das lokale Hoch bei 0,2887 US-Dollar durchbrechen. Unterstützt werden müsste die Bewegung durch steigendes Handelsvolumen und einen RSI oberhalb von 55. Im bearischen Szenario droht dagegen ein Rückfall in den Bereich zwischen 0,24 und 0,26 US-Dollar. Ausgelöst würde dieses Szenario durch einen Bruch der Unterstützung bei 0,262 US-Dollar sowie einen RSI unterhalb der Marke von 40.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.