Finale Daten zur Entwicklung des US-Bruttoinlandsprodukts sowie aktuelle PCE-Kerninflationsdaten aus den USA könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Warum Investoren trotz der jüngsten Leitzinssenkung weiterhin genau auf die Entwicklung der US-Kerninflationsrate schauen dürften

Wieso die finalen Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt einen Einfluss auf die Kursentwicklung von Bitcoin und den Altcoins haben könnten

Nach einem starken Wochenauftakt muss die Krypto-Leitwährung in der zweiten Wochenhälfte Federn lassen und schließt die Handelswoche unverändert im Bereich der 116.000 US-Dollar. Trotz Leitzinssenkung um 25 Basispunkte und einem bullishen Wochenabschluss am US-Aktienmarkt muss der Krypto-Markt mehrheitlich Federn lassen. Einzig der Binance Coin (BNB) schließt die Woche mit einem Kursplus von 13 Prozent unweit seines Allzeithochs bei 1.049 US-Dollar. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.