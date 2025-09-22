In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Warum Investoren trotz der jüngsten Leitzinssenkung weiterhin genau auf die Entwicklung der US-Kerninflationsrate schauen dürften
- Wieso die finalen Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt einen Einfluss auf die Kursentwicklung von Bitcoin und den Altcoins haben könnten
Nach einem starken Wochenauftakt muss die Krypto-Leitwährung in der zweiten Wochenhälfte Federn lassen und schließt die Handelswoche unverändert im Bereich der 116.000 US-Dollar. Trotz Leitzinssenkung um 25 Basispunkte und einem bullishen Wochenabschluss am US-Aktienmarkt muss der Krypto-Markt mehrheitlich Federn lassen. Einzig der Binance Coin (BNB) schließt die Woche mit einem Kursplus von 13 Prozent unweit seines Allzeithochs bei 1.049 US-Dollar. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
