Bitcoin scheitert an der Marke von 74.000 und rutscht wieder Richtung 70.000 US-Dollar. Der Blick richtet sich jetzt auf neue US-Daten.

Bitcoin scheitert an 74.000 US-Dollar – heute entscheiden neue US-Daten über den Kurs

Der Bitcoin-Kurs hat eine kurzfristige Erholung über 74.000 US-Dollar nicht halten können und ist anschließend deutlich zurückgefallen. Nach einem kurzen Anstieg verlor die größte Kryptowährung innerhalb kurzer Zeit mehr als 3.000 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert BTC bei 70.500 US-Dollar.

Bitcoin is still in a bear market despite the recent rally.



Our Bull Score Index remains at 10/100, deep in bearish territory.



The current move is likely just a relief rally, not the start of a new bull phase. pic.twitter.com/bh4O6jQPD6 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 5, 2026

Laut Daten des Analyseunternehmens CryptoQuant liegt der sogenannte Bull Score derzeit bei lediglich 10 von 100 Punkten und signalisiert damit weiterhin ein stark bearishes Marktumfeld. Der jüngste Kursanstieg wird daher von den CryptoQuant-Analysten eher als kurzfristige Erholung innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends interpretiert.

Verkaufsdruck bei langfristigen Bitcoin-Haltern

Während des kurzfristigen Kursanstiegs nahm der Verkaufsdruck durch langfristige Halter zu. Insbesondere in der Nähe wichtiger Widerstandsbereiche kam es zu verstärkten Abgaben. Der anschließende Rückgang führte Bitcoin wieder in den Bereich um 70.000 US-Dollar.

Der Bitcoin-Kurs konnte sich etwas erholen I Quelle: Tradingview

Analysten beobachten nun vor allem die Zone zwischen 70.000 und 71.000 US-Dollar. Sollte der Kurs diese Unterstützung nachhaltig unterschreiten, könnte es zu verstärkten Liquidationen kommen. Alle wichtigen Kursmarken und wohin sich der Bitcoin-Kurs in den nächsten Tagen entwickeln könnte, lest ihr hier: Bitcoin-Prognose: So steht es um den Kurs.

Neben technischen Faktoren rücken derzeit auch makroökonomische Entwicklungen stärker in den Fokus. Der Rückgang am vergangenen Wochenende erfolgte im Zuge geopolitischer Spannungen und steigender Ölpreise. Berichte über eine Blockade von Öltankern in der Straße von Hormus hatten zu einer Risikoaversion an den Märkten geführt. Nachdem die USA Maßnahmen zur Sicherung des Schiffsverkehrs ankündigten, stabilisierten sich sowohl Kryptowährungen als auch Aktienmärkte wieder.

Gleichzeitig sind die Renditen von US-Staatsanleihen zuletzt deutlich gestiegen. Das deutet darauf hin, dass Investoren wieder stärker mit anhaltender Inflation rechnen und ihre Erwartungen an baldige Zinssenkungen der US-Notenbank zurückschrauben.

Besonders im Fokus steht der um 14:30 Uhr (MEZ) erwartete US-Arbeitsmarktbericht. Die Veröffentlichung der Nonfarm-Payrolls könnte neue Hinweise auf die wirtschaftliche Lage geben und kurzfristig für zusätzliche Bewegungen an den Finanzmärkten sorgen.

BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck erklärt: “Sollten die Expertenerwartungen erreicht oder sogar verfehlt werden, dürfte die US-Notenbank Fed die Gefahr einer zunehmenden Schwäche am Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten wieder stärker in den Fokus rücken. Zusätzliche Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft wären vorstellbar.”

Zugleich verweist er darauf, dass schwache Arbeitsmarktdaten auch Risiken für die Märkte bergen könnten. Fallen die Daten hingegen stärker aus als erwartet, könnte sich dies laut Lübeck auch positiv auswirken.

