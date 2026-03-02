Aktuelle Einkaufsmanagerindizes sowie Daten vom US-Arbeitsmarkt dürften die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Weshalb Anleger auf die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts in den USA schauen

Warum die Einzelhandelsumsätze in den USA im Fokus der Investoren stehen

Wieso die ISM-Einkaufsmanagerindizes ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft darstellen

Im Zuge anhaltender Unsicherheiten und einer möglichen Eskalation im Nahen Osten notiert die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) im Wochenvergleich um drei Prozentpunkte schwächer um 66.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) kann sich etwas besser behaupten und verliert lediglich einen Prozentpunkt an Wert. Im Angesicht von Kursabschlägen bei den US-Indizes und dem größten Tagesgewinn bei ÖL seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Kursrückgänge am Krypto-Markt kurz nach Start des Future-Handels insgesamt als verhältnismäßig moderat zu bewerten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

