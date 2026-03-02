App herunterladen
Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Einkaufsmanagerindizes sowie Daten vom US-Arbeitsmarkt dürften die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs68,927.00 $3.12 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in der ersten Februarwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Weshalb Anleger auf die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts in den USA schauen
  • Warum die Einzelhandelsumsätze in den USA im Fokus der Investoren stehen
  • Wieso die ISM-Einkaufsmanagerindizes ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft darstellen

Im Zuge anhaltender Unsicherheiten und einer möglichen Eskalation im Nahen Osten notiert die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) im Wochenvergleich um drei Prozentpunkte schwächer um 66.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) kann sich etwas besser behaupten und verliert lediglich einen Prozentpunkt an Wert. Im Angesicht von Kursabschlägen bei den US-Indizes und dem größten Tagesgewinn bei ÖL seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Kursrückgänge am Krypto-Markt kurz nach Start des Future-Handels insgesamt als verhältnismäßig moderat zu bewerten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Das könnte dich auch interessieren