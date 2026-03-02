In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Weshalb Anleger auf die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts in den USA schauen
- Warum die Einzelhandelsumsätze in den USA im Fokus der Investoren stehen
- Wieso die ISM-Einkaufsmanagerindizes ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft darstellen
Im Zuge anhaltender Unsicherheiten und einer möglichen Eskalation im Nahen Osten notiert die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) im Wochenvergleich um drei Prozentpunkte schwächer um 66.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) kann sich etwas besser behaupten und verliert lediglich einen Prozentpunkt an Wert. Im Angesicht von Kursabschlägen bei den US-Indizes und dem größten Tagesgewinn bei ÖL seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Kursrückgänge am Krypto-Markt kurz nach Start des Future-Handels insgesamt als verhältnismäßig moderat zu bewerten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden