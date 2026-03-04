In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb die Bitcoin-Bullen jetzt am Drücker bleiben müssen um keinen Fehlausbruch zu produzieren
- Wieso ein gelungener Ausbruchsversuch die Krypto-Leitwährung weiter gen Norden hieven dürfte
- Welche Kursmarken für Anleger jetzt in den Blick geraten
Der Kurs von Bitcoin (BTC) versucht die Sorgen um den andauernden Konflikt im Nahen Osten abzuschütteln und gewinnt seit Beginn des Iran-Kriegs in der Spitze um 16 Prozent gen Norden. Aktuell versuchen die Bullen den nächsten Ausbruchsversuch aus der Seitwärtsrange zu starten. Welche Kurslevels nun für Anleger relevant werden und wie die Chance für eine nachhaltige Anstiegsbewegung charttechnisch einzuschätzen sind, skizziert diese Bitcoin-Kursanalyse.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden