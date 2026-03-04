Bitcoin scheint einen erfolgreichen Ausbruchsversuch initiieren zu können. Diese Kursmarken werden aus charttechnischer Sicht jetzt entscheidend.

Bitcoin-Prognose: So weit könnte sich der BTC-Kurs erholen

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Bitcoin-Bullen jetzt am Drücker bleiben müssen um keinen Fehlausbruch zu produzieren

Wieso ein gelungener Ausbruchsversuch die Krypto-Leitwährung weiter gen Norden hieven dürfte

Welche Kursmarken für Anleger jetzt in den Blick geraten

Der Kurs von Bitcoin (BTC) versucht die Sorgen um den andauernden Konflikt im Nahen Osten abzuschütteln und gewinnt seit Beginn des Iran-Kriegs in der Spitze um 16 Prozent gen Norden. Aktuell versuchen die Bullen den nächsten Ausbruchsversuch aus der Seitwärtsrange zu starten. Welche Kurslevels nun für Anleger relevant werden und wie die Chance für eine nachhaltige Anstiegsbewegung charttechnisch einzuschätzen sind, skizziert diese Bitcoin-Kursanalyse.

