- Washington und Jerusalem haben Militärschläge gegen den Iran begonnen. US-Präsident Donald Trump sowie die israelische Regierung bestätigten entsprechende Operationen.
- Israels Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag gegen Ziele in Teheran. Ziel sei es, Bedrohungen für Israel zu beseitigen. US-Präsident Trump bestätigte kurz darauf umfangreiche Angriffe des US-Militärs. In einem Video erklärte er, es handele sich um einen massiven und andauernden Einsatz zum Schutz des amerikanischen Volkes. Man wolle eine unmittelbare Bedrohung durch die iranische Führung beseitigen.
- “Mutige amerikanische Helden könnten ihr Leben verlieren und wir könnten Todesfälle haben, wie es oft in Kriegen passiert. Aber wir tun dies nicht für jetzt. Wir tun dies für die Zukunft und es ist eine ehrenwerte Mission”, sagt Trump.
- Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters gegenüber Reuters erfolgen die Angriffe aus der Luft und von See. Zuvor hatten Medienberichte, darunter die New York Times sowie der israelische Sender N12, über eine Beteiligung der USA an einem israelischen Militärschlag berichtet. Aus israelischen Verteidigungskreisen hieß es, der Angriff sei mit den USA abgestimmt.
- Neben Teheran wurden laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars auch Explosionen in Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah gemeldet.
- Irans Präsident Massud Peseschkian ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna am Leben und wohlauf. Der Gegenschlag wurde bereits ausgeführt: Iran hat nach israelischen Angaben Raketen auf Israel abgefeuert. Die Vergeltung werde vernichtend ausfallen, sagt ein iranischer Vertreter gegenüber Reuters.
- Die geopolitische Eskalation führte zu einem breiten Risikoabbau an den Finanzmärkten. Bitcoin verzeichnete einen deutlichen Rückgang. Die Krypto-Leitwährung fiel in den letzten 24 Stunden um sechs Prozent un notiert derzeit bei 63.700 US-Dollar.
- Die 24-Stunden-Korrelation mit dem S&P 500 lag bei 0,75. Das deutet auf eine enge Kopplung an klassische Risikoanlagen hin, obwohl die US-Börsen während eines Großteils des Zeitraums geschlossen waren.
- Zusätzlich gerieten gehebelte Positionen unter Druck. Innerhalb von 24 Stunden kam es bei Bitcoin zu Liquidationen im Umfang von 87,84 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 75,67 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen. Der Abbau überhebelter bullischer Wetten verstärkte die Abwärtsbewegung. Negative Finanzierungsraten signalisierten anhaltenden Verkaufsdruck im Derivatemarkt.
