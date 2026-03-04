Der Iran-Konflikt erschüttert die Märkte, doch der Bitcoin-Kurs bleibt vergleichsweise stabil. Steht die nächste Bewegung bevor?

Bitcoin-Kurs in Krisenzeit: Die Ruhe vor dem Sturm?

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich Short-Term Holder trotz geopolitischer Eskalation verhielten

Weshalb die Erholung im Bitcoin-Kurs strukturell gesund, aber nicht nachhaltig war

Welche Rolle Ölpreis und Straße von Hormus jetzt spielen

Warum viele kurzfristige Bitcoin-Käufer im Minus zyklisch relevant sind

Die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran führte zu einer unmittelbaren Reaktion am Krypto-Markt. Bitcoin fiel kurzfristig in Richtung 63.000 US-Dollar, während im Derivatemarkt rund 1,8 Milliarden US-Dollar an offenen Positionen abgebaut wurden. Die schnelle Reduktion von Open Interest zeigt, dass Trader Risiko aus dem Markt nahmen und Hebelpositionen schlossen. Bemerkenswert war jedoch, dass keine klassische Panik einsetzte.

