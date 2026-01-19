App herunterladen
Fatale technische Störung 

Bitcoin fällt auf null Dollar — Massenliquidationen auf Paradex

Ein technischer Fehler auf Paradex ließ den Bitcoin-Kurs kurzzeitig auf null US-Dollar fallen. Durch die Störung kam es zu Massenliquidationen.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs93,249.00 $-2.07 %
Eine zersplitterte Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Paradex zeigt Bitcoin kurzzeitig bei null
  • Auf der dezentralen Derivatebörse Paradex ist es zu einer schwerwiegenden technischen Störung gekommen. Kurz nachdem die Plattform Wartungsarbeiten durchgeführt hatte, fiel Bitcoin zeitweise auf null US-Dollar. Tausende Trades wurden innerhalb von Sekunden liquidiert, bevor der Fehler kurz darauf wieder behoben war.
  • Paradex bestätigte den Vorfall in einer Mitteilung auf Discord. Die Plattform kündigte einen Rollback des Blockchain-Zustands an. „Wir haben das Problem identifiziert und werden den Chain-Status auf Block 1604710 (4:27:54 UTC) zurücksetzen”, erklärte der technische Leiter, Clement Ho. „Dies ist der Zeitpunkt vor der Wartung und der letzte bekannte korrekte Status.”
  • Angaben zur Zahl der betroffenen Trader oder zum Volumen der liquidierten Positionen machte die Börse nicht. Teile der Plattform waren zeitweise nicht erreichbar. „Die Wiederherstellungsmaßnahmen dauern an. Wir können bestätigen, dass alle Benutzergelder SAFU sind”, heißt es lediglich in einer Meldung auf der Paradex-Website. Nutzer wurden vor gefälschten Support-Kanälen und Betrugsversuchen gewarnt.
  • Paradex ist eine dezentrale Perpetuals-Börse auf Starknet. Inwieweit der Vorfall zu einem Vertrauensverlust der Nutzer geführt hat, wird sich zeigen. Rollbacks gelten als letztes Mittel, um Transaktionen rückgängig zu machen.
