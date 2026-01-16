- Belarus hat einen gesetzlichen Rahmen für Krypto-Banken geschaffen und digitale Token-Dienstleistungen formell in sein staatlich kontrolliertes Finanzsystem integriert. Das geht aus einem Präsidentenerlass Alexander Lukashenkos hervor.
- Der Erlass definiert Krypto-Banken als Aktiengesellschaften, die klassische Bank-, Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen mit tokenbasierten Transaktionen verbinden dürfen.
- Voraussetzung für den Marktzugang ist eine Registrierung beim staatlichen Hi-Tech-Park sowie eine Eintragung in ein Register der Nationalbank Belarus, die sich die Aufsicht über Krypto-Banken teilen werden.
- Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender internationaler Sanktionen gegen Belarus, die den Zugang des Landes zu westlichen Finanzmärkten und Zahlungssystemen seit mehreren Jahren einschränken. Das Land gilt als einer der engsten Verbündeten Russlands, das seit fast vier Jahren einen erbitterten Angriffskrieg in der Ukraine führt.
- Bereits im September 2025 hatte Lukaschenko öffentlich die Bedeutung digitaler Token sowie der Blockchain-Technologie betont und Banken zu einem größeren Engagement aufgerufen.
- Laut Erlass sollen Token-basierte Finanzdienstleistungen ausschließlich über genehmigte und überwachte Institute erfolgen. Unregulierte Krypto-Aktivitäten sind weiterhin verboten.
- Neben der Stärkung des nationalen Bankensektors machte Minsk im vergangenen Jahr auch Ambitionen im Krypto-Mining deutlich.
Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+