Die Coinbase-Blockchain Base musste erneut ihre Blockproduktion unterbrechen. Es ist bereits der zweite Netzwerkausfall innerhalb von zwei Tagen.

Base fällt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen aus

Base fällt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen aus

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Ethereum-Layer-2 Base erlebte innerhalb von zwei Tagen zwei Ausfälle ihres Mainnets. â³

Entwicklerteam untersucht mögliche Ursachen, insbesondere im Zusammenhang mit dem kürzlich durchgeführten Beryl-Upgrade. â³

Die Ethereum-Layer-2 Base hat innerhalb von zwei Tagen den zweiten Ausfall ihres Mainnets verzeichnet. Nach Angaben des Entwicklerteams kam die Blockproduktion am Freitagnachmittag vorübergehend zum Erliegen. Rund 40 Minuten später meldete Base, dass das Netzwerk wieder ordnungsgemäß Blöcke produziere. Node-Betreiber mussten ihre Mainnet-Nodes neu starten, um die Synchronisierung fortzusetzen.

With the recent network stability issues, we're pushing back the B20 Activation Registry mainnet enablement to ensure a smooth rollout. Sepolia and Vibenet remain on track.



We'll share a revised date shortly. — Base Build (@buildonbase) June 26, 2026

Bereits am Donnerstag war es zu einer ähnlichen Störung gekommen. Damals hatte ein ungültiger Block den sogenannten Sequencer blockiert und die Blockproduktion für rund zwei Stunden unterbrochen. Nutzergelder seien laut Base zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, Auszahlungen waren zwischenzeitlich jedoch nicht möglich.

Störungen nach Beryl-Upgrade

Auffällig ist der zeitliche Zusammenhang mit dem Beryl-Hard-Fork. Das Upgrade wurde am Donnerstag erfolgreich auf Base aktiviert und bringt unter anderem den neuen B20-Tokenstandard sowie Verbesserungen bei der Finalität des Netzwerks. Ob die beiden Ausfälle mit dem Upgrade zusammenhängen, hat Base bislang nicht bestätigt.

Nach dem zweiten Vorfall arbeitet das Entwicklerteam nach eigenen Angaben weiter an der Analyse der Ursache. Eine Stellungnahme zu möglichen Zusammenhängen mit dem Beryl-Upgrade liegt bislang nicht vor.