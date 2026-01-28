Der Krypto-Markt zieht leicht an – doch ein Altcoin sorgt für Furore: Über 50 Prozent Kursplus innerhalb einer Woche. Was hinter dem Hype steckt – und welche Rolle die Fed spielt.

Bitcoin vor 90.000 USD, ein Coin explodiert – auf dieses Ereignis warten Krypto-Anleger

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes ist innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 0,77 Prozent gestiegen. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Zuwachs von 0,92 Prozent. Laut aggregierten Marktdaten von CoinMarketCap setzte die Aufwärtsbewegung in einem insgesamt ruhigen Handelsumfeld ein.

Bitcoin notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei knapp unter 90.000 US-Dollar. Ethereum hat die Marke von 3.000 US-Dollar durchbrochen und konnte in den letzten 24 Stunden um 2,4 Prozent zulegen.

Besonders deutlich stieg: Hyperliquid. Der HYPE-Kurs notiert bei fast 33 US-Dollar und ist auf Tagessicht um rund 20 Prozent gestiegen. Auf Wochenbasis verbucht die Kryptowährung einen explosiven Anstieg von mehr als 50 Prozent.

Seit Anfang des Jahres sind HYPE und BTC gestiegen I Quelle: Tradingview

Einen Impuls für die Aufwärtsbewegung liefert die Handelsaktivität auf dezentralen Perpetual-Derivatebörsen. Im Fokus steht dabei Hyperliquid, dessen Open Interest laut Marktdaten auf rund 790 Millionen US-Dollar gestiegen ist und sich damit innerhalb eines Monats etwa verdreifacht hat. Besonders aktiv zeigte sich der SILVER-USDC-Perpetual, der innerhalb von 24 Stunden ein Handelsvolumen von rund 1,3 Milliarden US-Dollar erreichte.

Auch der Derivatemarkt verzeichnete zuletzt steigende Aktivität. Das Handelsvolumen bei unbefristeten Futures stieg binnen 24 Stunden um 16 Prozent. Gleichzeitig drehten die Funding Rates wieder in den positiven Bereich.

Auf makroökonomischer Ebene fiel eine stark gestiegene kurzfristige Korrelation zwischen Kryptowährungen und dem Nasdaq-100 auf. Der 24-Stunden-Korrelationswert erreichte mit +0,76 den höchsten Stand seit Oktober 2025.

Der Goldpreis hat seine jüngste Aufwärtsbewegung nach einer kurzen Konsolidierungsphase fortgesetzt und ein neues Rekordhoch erreicht. Nach dem Anstieg über die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze setzte Gold seine Bewegung im Umfeld eines schwächeren US-Dollars fort und stieg im Tagesverlauf auf 5.215 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall im Handelsverlauf um 1,8 Prozent im Plus. Marktbeobachter verweisen auf die anhaltende Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten in einem Umfeld erhöhter makroökonomischer Unsicherheit.

Zusätzliche Impulse könnten heute Abend von der US-Geldpolitik ausgehen. Um 20 Uhr (MEZ) entscheidet die Federal Reserve über den Leitzins. Laut aktuellen Markterwartungen rechnen weniger als drei Prozent der Marktteilnehmer mit einer Zinssenkung auf 3,50 Prozent. Im Fokus stehen vielmehr Hinweise zum geldpolitischen Kurs 2026, insbesondere zur Bilanzpolitik der Notenbank.

Für Bitcoin und den Krypto-Markt sind vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz relevant. Änderungen im geldpolitischen Tonfall gelten als kurzfristiger Treiber für die Volatilität bei Risiko-Assets und damit auch bei Kryptowährungen.

Die USA suchen derweil einen neuen Fed-Chef. Vier Kandidaten sind im Rennen, doch was würden sie für Bitcoin bedeuten? Hier lest ihr die Analyse: Fed-Nachfolge: Wie bullish sind die 4 Kandidaten für Bitcoin?

