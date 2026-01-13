Der Krypto-Markt kann sich weiter stabilisieren. Trotz des wichtigen Lebenszeichens der Bullen haben wir keine weiteren Zukäufe im Musterdepot getätigt.

Der Krypto-Markt zeigt zunehmende Bodenbildungstendenzen. Trotz weiterer bullisher Signale lässt der erhoffte Befreiungsschlag bisher auf sich warten, weshalb keine neuen Positionen eröffnet wurden. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du jetzt handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin ist unverändert in seiner Handelsrange gefangen und konnte den Widerstandsbereich um 94.000 US-Dollar zuletzt erneut nicht pulverisieren. Auch Ethereum und Solana befinden sich in Lauerstellung und weisen seit Jahresanfang Wertzuwächse auf. Trotz positiver News rund um die Inflationsentwicklung in den USA können die Kryptowährungen in unserem Depot bislang keine nachhaltigen Kursausbrüche initiieren.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Musterportfolio wurde um eine Position verkleinert. In Anbetracht der unsicheren Lage beim Privacy-Coin Zcash (ZEC) haben wir uns für eine Gewinnmitnahme entschlossen. Somit befinden sich neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin (BTC) unverändert Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE) sowie Binance Coin (BNB) und Virtuals Protocol (VIRTUAL) im Depot. Zudem weist das Depot durch den Verkauf von Zcash nun wieder einen Anteil von 48 Prozent im Stablecoin Tether (USDT) auf. Solange die erhoffte bullishe Trendfortsetzung nicht vollends bestätigt ist, bleibt der Anteil der Fiat-Position unverändert auf einem hohen Niveau. Infolge der uneinheitlichen Kursbewegungen in den letzten sieben Tagen weist das Portfolio aktuell einen leichten Kursabschlag von 1,2 Prozent im Wochenvergleich auf.

Das BTC-ECHO Musterdepot hält sich trotz hoher Volatilität weiterhin stabil

Ein Verkauf in den letzten sieben Handelstagen

Im Zuge der Unsicherheit rund um die Entwicklungen bei der Zcash haben wir das Musterdepot um eine Position verkleinert und durch den Verkauf einen Gewinn von 25 Prozent auf das eingesetzte Kapital realisiert. Zwar ist Zcash weiterhin ein interessanter Kandidat für das Portfolio, jedoch sehen wir bis zu einer Klärung im Streit der Developer von einem Investment ab.

25 Prozent Kursgewinn durch Zcash Verkauf realisiert

Performance-Check: So lief das Portfolio diese Woche

Der Krypto-Markt tendierte in den letzten sieben Handelstagen mehrheitlich seitwärts. Während Solana die Liste mit einem Kursanstieg von knapp drei Prozent anführt, verliert Ethereum gut drei Prozent an Wert. Auch Aave tendiert rund zwei Prozent schwächer. Virtuals Protocol büßt nach einer starken Vorwoche rund zehn Prozent ein, ist aber weiterhin gut zwölf Prozent im Plus. Bitcoin und der Binance Coin BNB taxieren im Wochenvergleich hingegen nahezu unverändert. Kann sich der Krypto-Markt in den kommenden Tagen weiter stabilisieren, planen wir neue Zukäufe.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Bitcoin notiert mit knapp 93.000 US-Dollar weiterhin im Bereich des Vormonatshochs. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus der andauernden Seitwärtsphase ist in Folge der Stabilisierung oberhalb der EMA20 im Tageschart unverändert gegeben. Eine Trendfortsetzung gen Norden würde die Chance auf zeitnahen Ausbruch auf ein neues Monatshoch weiter erhöhen. Wichtige Zielmarken sind 95.622 US-Dollar, 98.150 US-Dollar sowie die 200-Tagelinie (EMA200) bei 99.613 US-Dollar. Erst ein Abverkauf unter die 89.900 US-Dollar würde das Chartbild wieder eintrüben. In der Folge könnte Bitcoin zurück bis an das Jahrestief bei 87.500 US-Dollar zurückfallen.

Ethereum (ETH): Ethereum muss die Rückeroberung der 50-Tagelinie zeitnah bestätigen. Frischen Rückenwind würde der Anstieg auf ein neues Jahreshoch oberhalb der 3.304 US-Dollar liefern. Sodann kommt es an der 200-Tagelinie bei 3.340 US-Dollar zu einer Richtungsentscheidung. Ein Sprung über diese gleitende Durchschnittslinie dürfte den Ether-Kurs bis an das Vormonatshoch bei 3.446 US-Dollar katapultieren. Kann dieses Kursniveau überwunden werden, wäre eine Folgebewegung in Richtung 3.600 US-Dollar einzuplanen. Sollte der Kurs hingegen erneut schwächeln und die 20-Tagelinie bei 3.092 US-Dollar nachhaltig aufgeben, käme das Jahrestief bei 2.974 US-Dollar als Korrekturziel in den Fokus.

Ethereum muss die Rückeroberung der 50-Tagelinie zeitnah bestätigen. Frischen Rückenwind würde der Anstieg auf ein neues Jahreshoch oberhalb der 3.304 US-Dollar liefern. Sodann kommt es an der 200-Tagelinie bei 3.340 US-Dollar zu einer Richtungsentscheidung. Ein Sprung über diese gleitende Durchschnittslinie dürfte den Ether-Kurs bis an das Vormonatshoch bei 3.446 US-Dollar katapultieren. Kann dieses Kursniveau überwunden werden, wäre eine Folgebewegung in Richtung 3.600 US-Dollar einzuplanen. Sollte der Kurs hingegen erneut schwächeln und die 20-Tagelinie bei 3.092 US-Dollar nachhaltig aufgeben, käme das Jahrestief bei 2.974 US-Dollar als Korrekturziel in den Fokus. Solana (SOL): Solana steht vor einer unmittelbaren Richtungsentscheidung. Im Gegensatz zur Konkurrenz konnte der SOL-Kurs die 50-Tagelinie zuletzt als Boden nutzen. Solange sich der Kurs weiter oberhalb der 136 US-Dollar stabilisiert, ist zeitnah mit einem Ausbruchsversuch um das Vormonatshochs bei 145 US-Dollar zu rechnen. Ein dynamischer Sprung über diesen starken Widerstand würde frisches Anstiegspotential in Richtung 155 US-Dollar aktivieren. Die 200-Tagelinie bei aktuell 160 US-Dollar wäre dann ebenfalls wieder in Schlagdistanz. Kommt es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 136 US-Dollar und die EMA20 wird in der Folge ebenfalls aufgegeben, droht eine Kurskonsolidierung in Richtung 130 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit eines Retests des Jahrestiefs bei 125 US-Dollar würde sodann deutlich zunehmen.

Solana (SOL): Solana steht vor einer unmittelbaren Richtungsentscheidung. Im Gegensatz zur Konkurrenz konnte der SOL-Kurs die 50-Tagelinie zuletzt als Boden nutzen. Solange sich der Kurs weiter oberhalb der 136 US-Dollar stabilisiert, ist zeitnah mit einem Ausbruchsversuch um das Vormonatshochs bei 145 US-Dollar zu rechnen. Ein dynamischer Sprung über diesen starken Widerstand würde frisches Anstiegspotential in Richtung 155 US-Dollar aktivieren. Die 200-Tagelinie bei aktuell 160 US-Dollar wäre dann ebenfalls wieder in Schlagdistanz. Kommt es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 136 US-Dollar und die EMA20 wird in der Folge ebenfalls aufgegeben, droht eine Kurskonsolidierung in Richtung 130 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit eines Retests des Jahrestiefs bei 125 US-Dollar würde sodann deutlich zunehmen.

Aave kann sich in den letzten Tagen oberhalb der EMA20 stabilisieren und seine Verluste von Ende Dezember weiter reduzieren. Um die Erholungsbewegung zu bestätigen, muss der Kurs nun den Kreuzwiderstand aus 50-Tagelinie und Vorwochenhoch bei 176 US-Dollar zurück erklimmen. Sodann wäre frisches Anstiegspotential in Richtung 187 US-Dollar gegeben. Gibt der Kurs die 20-Tagelinie bei aktuell 164 US-Dollar hingegen nachhaltig auf, dürfte sich die Korrektur in Richtung 156 US-Dollar ausweiten. Sogar ein Retest des Jahrestiefs bei 146 US-Dollar wäre nicht auszuschließen. Binance Coin (BNB): Der BNB-Kurs kann sicher weiterhin oberhalb sämtlicher gleitender Durchschnitte behaupten. Ein zeitnaher Ausbruch über das Vormonatshoch bei 920 US-Dollar würde frisches Kurspotenzial in Richtung 950 US-Dollar freisetzen. Sogar ein Kursanstieg in Richtung 990 US-Dollar wäre vorstellbar. Prallt der Kurs hingegen erneut gen Süden ab und rutscht in der Folge unter die EMA200 bei 880 US-Dollar zurück, wäre ein Rücksetzer bis an die 828 US-Dollar nicht auszuschließen.

Der BNB-Kurs kann sicher weiterhin oberhalb sämtlicher gleitender Durchschnitte behaupten. Ein zeitnaher Ausbruch über das Vormonatshoch bei 920 US-Dollar würde frisches Kurspotenzial in Richtung 950 US-Dollar freisetzen. Sogar ein Kursanstieg in Richtung 990 US-Dollar wäre vorstellbar. Prallt der Kurs hingegen erneut gen Süden ab und rutscht in der Folge unter die EMA200 bei 880 US-Dollar zurück, wäre ein Rücksetzer bis an die 828 US-Dollar nicht auszuschließen.

Virutals Protocol (VIRTUAL): Der Kurs des AI-Agents Virtuals Protocol legt nach einer starken Performance zu Jahresbeginn zuletzt eine Verschnaufpause ein und korrigiert zwischenzeitlich zurück auf 0,90 US-Dollar. Hier waren die Bullen jedoch zur Stelle und hievten den VIRTUAL-Kurs zurück auf aktuell 1,01 US-Dollar. EMA20 und EMA50 konnte somit vorerst verteidigt werden. Eine Rückeroberung der 200-Tagelinie um 1,10 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung gen Norden weiter verbessern. Sodann käme die Marke von 1,17 US-Dollar wieder in den Fokus. Gelingt ein Durchmarsch über diesen Resist, dürfte der Kurs des AI-Coins in Richtung 1,45 US-Dollar zulegen. Geben die Bullen die Marke von 1,00 US-Dollar hingegen nachhaltig auf und auch die EMA50 bei 0,90 US-Dollar wird dynamisch unterboten, könnte der Kurs bis an die 0,76 US-Dollar nachgeben.

Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Frische Zukäufe sind aktuell erst bei einer bestätigten Ausbruchsbewegung von Bitcoin aus seiner Handelsrange der letzten Wochen geplant. Frische Impulse könnten News zur Abstimmung über den Clarity Act in den USA oder die Entscheidung des höchsten US-Gerichts über die Legalität der Strafzölle liefern.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In dieser Woche schauen Anleger auf die aktuellen Erzeugerpreisdaten aus den USA sowie neue Daten vom US-Arbeitsmarkt.

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

