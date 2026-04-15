Die Kryptowährung Tron (TRX) kann sich im Zuge der aktuellen Markterholung auf ein neues Jahreshoch vorarbeiten. Das sagt der Chart!

Tron (TRX) schließt sich der Erholung am Krypto-Markt an und springt in den letzten 24 Handelsstunden auf ein neues Jahreshoch. Damit gehört die Kryptowährung von Justin Sun zu den wenigen Altcoins, welche die Kursschwäche vom Jahresanfang im Zuge der jüngsten Anstiegsbewegung komplett egalisieren konnte. Mit zehn Prozent Kursplus in den letzten 30 Handelstagen gehört die Layer-1 Blockchain zu den wenigen Outperformern unter den Top-10 Altcoins. Welche Chartmarken Anleger nun im Blick haben sollten, bespricht diese Kursanalyse.

Kurzfristige Kursziele für die Tron-Blockchain

Der Kurs von Tron kann sich seit Ausbildung seines Jahrestiefs am 6. Februar bei 0,267 US-Dollar um 23 Prozent auf aktuell 0,326 US-Dollar erholen. Die Layer-1 Blockchain profitiert nicht zuletzt von der Einnahme anhaltend hoher Gebühren. Im ersten Quartal 2026 generierte Tron 82,6 Millionen US-Dollar und musste sich lediglich Hyperliquid (HYPE), dessen Kurs in dieser Woche ebenfalls ein neues Jahreshoch erreichte, geschlagen geben. Zuletzt profitierte der TRX-Kurs von der steigenden Gesamtmarktkapitalisierung sämtlicher Stablecoins auf ein neues Allzeithoch.

Um die Ausbruchsbewegung auf ein neues Jahreshoch zu bestätigen, muss sich der Kurs kurzfristig im Bereich der grünen Chartzone stabilisieren. Eine Trendfortsetzung gen Norden würde das nächste Kursziel bei 0,333 US-Dollar aktivieren. Schlägt der Ausbruch aus der grünen Widerstandszone hingegen fehl, rückt die steigende Durchschnittslinie EMA20 (rot) bei aktuell 0,317 US-Dollar als Unterstützung in den Fokus. Seit Überwindung dieser gleitenden Durchschnittslinie fungierte diese mehrfach als guter Support.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares TRX/USD auf Bitfinex

Tron: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelsmonate

Bullishe Kursziele: 0,324/0,326 USD, 0,334 USD, 0,354/0,362 USD, 0,369 USD, 0,396 USD, 0,431/0,450 USD

Der TRX-Kurs konnte sich in den letzten sechs Wochen spürbar erholen und erreichte in den letzten Stunden das wichtige Etappenziel um das 50er Fibonacci-Retracement. Trons neue Partnerschaft mit dem Kreditkartenriesen Mastercard scheint dem Kurs zusätzlich Rückenwind verliehen zu haben. Auf diesem Kursniveau taxierte Tron zuletzt im Oktober 2025. Die grüne Chartzone zwischen 0,314 US-Dollar und 0,326 US-Dollar fungierte im Vorjahr mehrfach als Dreh- und Angelpunkt und stellt ein wichtiges Kursniveau auf dem Weg in Richtung Abrisskante vom 10. Oktober bei 0,334 US-Dollar dar. Bleiben die Bullen in den kommenden Tagen am Drücker und es gelingt eine nachhaltige Trendfortsetzung gen Norden, ist im Bereich der horizontalen Widerstandsmarke bei 0,334 US-Dollar die nächste Richtungsentscheidung einzuplanen.

Eine dynamische Rückeroberung würde das Chartbild weiter aufhellen. Die Käuferseite dürfte sodann alles daran setzen, den blauen Zielbereich um das übergeordnete Golden Pocket zwischen 0,354 US-Dollar und 0,362 US-Dollar anzuvisieren. Im August 2025 stellte diese Zone eine starke charttechnische Hürde dar. Vermehrte Gewinnmitnahmen sind hier wahrscheinlich. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb dieses Resistbereichs dürfte den Kurs bis an das Vorjahreshoch vom 14. August bei 0,369 US-Dollar führen. Sollte der TRX-Kurs im Zuge einer marktweiten Kurserholung auch dieses Kurslevel pulverisieren, wäre Platz bis an das 78er Fibonacci-Retracement bei 0,396 US-Dollar.

Maximaler Zielbereich auf der Oberseite

Anleger dürften hier vermehrt Gewinne einstreichen wollen. Bleibt eine nachhaltige Kursumkehr gen Süden jedoch aus und Tron kann mittelfristig neue Verlaufshochs generieren, käme das Allzeithoch aus dem Dezember 2024 als übergeordnetes Anstiegsziel in den Fokus der Investoren. Der rote Chartbereich zwischen 0,431 US-Dollar und 0,450 US-Dollar ist bis auf Weiteres die maximale bullishe Zielzone.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelsmonate

Bearishe Kursziele: 0,318 USD, 0,308 USD, 0,298/0,294 USD, 0,290 USD, 0,279 USD, 0,271/0,267 USD, 0,260/0,258 USD

Die Bären hatten in den letzten Wochen das Nachsehen. Um die bullishe Trendbewegung zu stoppen, muss der TRX-Kurs im Bereich der grünen Chartzone zeitnah gen Süden drehen. Ein Rückfall bis an die EMA20 bei 0,318 US-Dollar wäre ein erstes Lebenszeichen der Verkäuferseite. Sollte der Kurs hier schwächeln und nachhaltig darunter wegbrechen, käme die 50-Tagelinie (EMA50, orange) bei aktuell 0,308 US-Dollar als Unterstützung ins Visier. Hier dürften die Bullen bereits zur Stelle sein und den Tron stabilisieren wollen. Kommt es jedoch im Zuge einer neuen Schwäche am Krypto-Markt zu einem größeren Abverkauf, wäre ein Retest der lila Chartzone vorstellbar. Diese Schlüsselunterstützung aus gleitendem Durchschnitt EMA200 (blau), horizontalem Support und 38er Fibonacci-Retracement fungiert als wichtiges Make-or-Break Level. Im ersten Anlauf dürfte der Kurs hier gen Norden abprallen.

Nur wenn Tron das 38er Fibonacci-Retracement an der Unterkante bei 0,294 US-Dollar nachhaltig aufgeben sollte und in der Folge auch die horizontale Unterstützung bei 0,290 US-Dollar durchbrochen wird, würde sich das Chartbild nachhaltig eintrüben. In der Folge könnte der TRX-Kurs biss an das Vormonatstief bei 0,279 US-Dollar nachgeben. Dieses Kurslevel fungierte schon in 2025 als wichtiges charttechnisches Niveau. Bleibt eine nachhaltige Gegenbewegung aus und Tron wird im Zuge eines erneuten Abverkaufs des Krypto-Sektors weiter gen Süden gedrückt, käme die türkise Zone um das Jahrestief zwischen 0,271 US-Dollar und 0,267 US-Dollar abermals in den Anlegerfokus.

Maximales Kursziel auf der Unterseite

Der türkise Unterstützungsbereich fungierte in den Vormonaten mehrfach als zentraler Support. Hier muss die Käuferseite zur Stelle sein, um den Rückfall auf neue Jahrestiefs zu verhindern. Sollte die Krypto-Leitwährung in den kommenden Monaten unter die Marke von 60.000 US-Dollar abrutschen, könnte auch der Top-10 Altcoin bis in den orangen Supportbereich um das 23er Fibonacci-Retracement zwischen 0,260 US-Dollar und 0,258 US-Dollar zurückfallen. Zuletzt fungierte dieser Bereich im Mai und Juni 2025 als solide Unterstützung. Vorerst stellt diese Zone das maximale bearishe Kursziel dar.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI taxiert auf Tagesbasis stabil im bullishen Terrain und bietet noch etwas Platz bis zum überkauften Terrain. Im Wochenchart hat der RSI-Indikator zudem ein Kaufsignal aktiv und mit einem Wert von 60 noch Platz für einen anhaltenden Kursanstieg in den kommenden Wochen.

Redaktioneller Hinweis: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,85 Euro.

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