- Der ASTER-Token (ASTER) der gleichnamigen dezentralen Handelsplattform hat seit seiner Einführung am 17. September einen Kursanstieg von über 7.950 Prozent verzeichnet.
- Im gleichen Zeitraum verzeichnete der Wettbewerber Hyperliquid (HYPE) einen Rückgang um rund 21 Prozent.
- Mit einer Marktkapitalisierung von 3,43 Milliarden US-Dollar rangiert ASTER aktuell auf Platz 36 der größten Kryptowährungen. HYPE weist eine Bewertung von 14,4 Milliarden US-Dollar auf.
- Würde ASTER diese Bewertung erreichen, läge der Preis pro Token bei rund 8,73 US-Dollar statt der aktuellen knapp 2 US-Dollar. Der Kurs müsste dafür um rund 320 Prozent steigen.
- Der Analyst Danny erklärte, ASTER könne die Marktkapitalisierung von HYPE bereits bis nächste Woche übertreffen. Er sprach von einer möglichen Bewertung zwischen 8 und 10 Milliarden US-Dollar. Grundlage dafür seien eine laufende Airdrop-Kampagne bis zum 5. Oktober sowie ein Token-Unlock von 4 Prozent am 17. Oktober, die zusätzliche Handelsaktivitäten anregen solle.
- Unterstützt wird die positive Kursentwicklung durch auffällige Wal-Aktivitäten. Am Montag veräußerte ein Großinvestor HYPE-Token im Wert von 9 Millionen US-Dollar und tauschte diesen Betrag in ASTER. Daten von Lookonchain zeigen zudem, dass ein weiterer Großinvestor in den vergangenen zwei Tagen mehr als 75 Millionen US-Dollar in ASTER investiert hat.
- Parallel weist ASTER mittlerweile höhere tägliche Handelsvolumina als HYPE auf.
