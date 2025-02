Das Pi Network feierte den Mainnet-Launch mit einem gigantischen Token-Airdrop. Doch die Kritik an dem Krypto-Projekt reißt nicht ab. Worauf Anleger achten sollten.

Pi Network: Was man über den “hochriskanten Token” wissen sollte

In diesem Artikel erfährst du: Was das Pi Network vermeintlich so erfolgreich macht

Warum es Zweifel an dem Krypto-Projekt gibt und wofür es in der Kritik steht

Weshalb Pi-Anleger dennoch auf einen Kursanstieg spekulieren

Sechs Jahre sind am Krypto-Markt eine halbe Ewigkeit. So lange dauerte es, bis vor wenigen Tagen das Mainnet des Krypto-Projekts Pi Network freigeschaltet wurde und Millionen Menschen, die Pi-Coins auf ihrem Smartphone geschürft haben, nach jahrelangem Warten nun endlich am wohlverdienten Airdrop teilnehmen konnten. Mit einem Gegenwert von satten zwölf Milliarden US-Dollar könnte es die bisher größte Token-Ausschüttung gewesen sein – theoretisch. Nicht nur die Datenlage lässt einige Fragen offen. Betrugsvorwürfe werfen einen dunklen Schatten über das Pi Network.

