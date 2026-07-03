Donald Trump sorgt mit einer Aussage zu seinen Krypto-Einnahmen für Verwunderung. Derweil senden die Bitcoin-ETFs nach langer Zeit wieder ein positives Signal.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Donald Trump äußert sich überraschend zu seinen Krypto-Einnahmen und überlässt das Geschäft seinem Sohn.

Trotz unsicherer Marktbedingungen zeigen Krypto-ETFs und wichtige Kryptowährungen positive Entwicklungen. â³

Bitcoin und Ethereum verzeichnen signifikante Kursgewinne, während institutionelles Interesse an Altcoins wächst. â³

Positive Signale von den US-Aktienmärkten könnten dem Krypto-Markt neuen Auftrieb geben. â³

Donald Trump hat mit seinen Krypto-Projekten nach Schätzungen bislang mehr als eine Milliarde US-Dollar verdient. Umso größer war die Überraschung, als der US-Präsident in einem CNBC-Interview erklärte, dass er nicht wisse, wie hoch seine Einnahmen aus dem Krypto-Geschäft seien. Nach eigenen Angaben kümmere sich vor allem sein Sohn Eric Trump um diesen Bereich.

Neben Kryptowährungen äußerte sich Trump auch zur geopolitischen Lage im Nahen Osten. Er erklärte, der Iran habe bestimmten Vereinbarungen zugestimmt. Solche Aussagen sollten jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. In den vergangenen Wochen wurden mehrfach mögliche Einigungen in Aussicht gestellt, die kurze Zeit später wieder bestritten oder zurückgezogen wurden.

Krypto-ETFs drehen ins Plus

Trotz der vorsichtigen Marktstimmung zeigen die wichtigsten Kryptowährungen zum Handelsstart eine positive Entwicklung. Bitcoin steigt auf 61.571 US-Dollar und gewinnt 1,49 Prozent. Ethereum legt auf 1.707 US-Dollar zu und notiert 4,73 Prozent im Plus. Solana verbessert sich auf 80,55 US-Dollar und steigt um 3,46 Prozent. XRP gewinnt 2,88 Prozent und wird bei 1,09 US-Dollar gehandelt.

Nach mehr als zwei Wochen verzeichnen die Bitcoin-ETFs wieder Zuflüsse / Quelle: BTC-ECHO

Auch bei den Spot ETFs gibt es nach längerer Zeit wieder positive Signale. Die Bitcoin ETFs verzeichneten Zuflüsse von 221,72 Millionen US-Dollar. Damit endet vorerst eine Phase, die zuletzt von anhaltenden Mittelabflüssen geprägt war. Die Ethereum ETFs verbuchten ebenfalls Nettozuflüsse in Höhe von 29,08 Millionen US-Dollar.

Positiv entwickelte sich auch XRP. Die entsprechenden Anlageprodukte zogen weitere 6,55 Millionen US-Dollar an. Damit setzt sich das Interesse institutioneller Anleger an dem Altcoin fort, obwohl sich der Gesamtmarkt weiterhin in einem schwierigen Umfeld bewegt.

Unterstützung kommt zudem von den US-Aktienmärkten. Die Futures auf den S&P 500 liegen vor Handelsbeginn 0,33 Prozent im Plus. Für die Nasdaq werden sogar Gewinne von 0,84 Prozent erwartet. Sollten sich die freundlichen Vorgaben an den Börsen bestätigen und die ETF-Zuflüsse anhalten, könnte das auch dem Krypto-Markt kurzfristig weiteren Rückenwind verleihen.

Der Krypto Fear & Greed Index notiert aktuell bei 22 Punkten und signalisiert damit weiterhin Angst unter den Anlegern.