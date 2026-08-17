ONDO überschreitet mit tokenisierten Aktien und ETFs erstmals die Marke von einer Milliarde US-Dollar TVL. Doch können die starken Wachstumszahlen nun auch dem ONDO-Kurs neuen Schub verleihen?

ONDO wächst bei tokenisierten Aktien rasant – wann spiegelt sich das endlich im Kurs?

ONDO wächst bei tokenisierten Aktien rasant – wann spiegelt sich das endlich im Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ondo Stocks überschreitet eine Milliarde US-Dollar an tokenisierten Aktien und ETFs. â³

Die Plattform verzeichnet ein Handelsvolumen von 27 Milliarden US-Dollar und über 200.000 Inhaber. â³

Ondo Stocks hat weniger als ein Jahr nach dem Start die Marke von eine Milliarde US-Dollar an tokenisierten Aktien und ETFs überschritten. Mit einem TVL von 1,01 Milliarden US-Dollar und mehr als 440 verfügbaren Assets gehört die Plattform zu den größten Anbietern in diesem Markt. Die Token sind vollständig durch die jeweiligen Aktien oder ETFs gedeckt, die bei lizenzierten US-Depotbanken verwahrt werden. Das kumulierte Handelsvolumen von 27 Milliarden US-Dollar zeigt zudem, dass die angebotenen Vermögenswerte nicht nur gehalten, sondern in erheblichem Umfang gehandelt werden.

Auch außerhalb des Aktienangebots legt das Ondo-Ökosystem deutlich zu, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Ondo Perps kommt seit dem Start auf mehr als 8 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen, wovon über fünf Milliarden allein in den vergangenen 30 Tagen umgesetzt wurden. Die Zahl der Inhaber im gesamten Ökosystem liegt inzwischen bei über 200.000 und ist innerhalb eines Monats um 20 Prozent gestiegen. Ein monatliches Transfervolumen von 2,82 Milliarden US-Dollar bei 89.485 aktiven Adressen spricht dafür, dass sich die Nutzung auf eine wachsende Zahl von Marktteilnehmern verteilt.

Kann diese Entwicklung den ONDO-Kurs beflügeln?

Ondo Struktur & Trendmix

In den vergangenen 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,3255 US-Dollar (Low) und 0,3396 US-Dollar (High). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3361 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags von 0,3262 US-Dollar. Das entspricht einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung von rund 3,0 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1.636.379.001 US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,33117 US-Dollar) und zeigt zuletzt eine Abfolge von höheren Hochs (0,3396 US-Dollar) und höheren Tiefs (0,3255 US-Dollar), was kurzfristige Stärke signalisiert. Unterstützung liegen bei 0,3255 US-Dollar und 0,3214 US-Dollar, unmittelbarer Widerstand bei 0,3396 US-Dollar, gefolgt von 0,3540 US-Dollar als nächster Hürde. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Lage neutral bis leicht bullish.

Ondo Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei ca. 53,0 und befindet sich im neutralen Bereich. Das Histogramm signalisiert eine nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsdrucks, Hinweise auf moderat abklingende Dynamik.

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Die Bollinger-Bänder sind sehr eng, die Breite beträgt rund 0,00093 US-Dollar, was auf deutlich reduzierte Intraday-Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer ruhigen Konsolidierungsphase mit moderatem Risiko für schnelle Ausbrüche.

Kurzfristige Prognose & Fazit

Kurzfristig beurteilen wir die Prognose für ONDO am 17.08.2026 als neutral bis leicht bullish. Wichtige Unterstützungsniveaus liegen bei 0,3255 US-Dollar und 0,3214 US-Dollar, unmittelbare Widerstände bei 0,3396 US-Dollar und 0,3540 US-Dollar. Ein stabiler Tagesschluss über 0,3396 US-Dollar mit Volumenanstieg würde das bullishe Szenario aktivieren und Raum bis zur Fibonacci-Region bei ca. 0,3635 US-Dollar eröffnen. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter 0,3255 US-Dollar, ist mit erhöhter Abwärtsvolatilität zu rechnen.

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,325 und 0,345 US-Dollar, wobei die Wahrscheinlichkeit bei 50 Prozent liegt. Entscheidend ist, dass sich der Kurs innerhalb der engen Bollinger-Bänder hält und der RSI zwischen 45 und 55 stabil bleibt. Als Trigger gilt, dass die EMA-20 bei rund 0,331 US-Dollar weiterhin als Unterstützung fungiert.

Im bearischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,30 und 0,28 US-Dollar, während die Wahrscheinlichkeit mit 20 Prozent angesetzt wird. Auslöser wäre ein Bruch mit anschließendem Schlusskurs unter 0,3255 US-Dollar, begleitet von steigendem Handelsvolumen. Fällt der RSI zusätzlich unter 45 und dreht die EMA-20 nach unten, würde dies das bärische Szenario bestätigen.

Im bullischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,345 und 0,375 US-Dollar, bei einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Als Trigger gilt ein Tages- oder Vier-Stunden-Schlusskurs oberhalb von 0,3396 US-Dollar, während der RSI über 60 steigt. Wird die EMA-20 daraufhin als Unterstützung bestätigt, würde dies für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sprechen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.