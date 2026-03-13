Ein unachtsamer Tausch auf der DeFi-Plattform endete im Fiasko. Der Nutzer ignorierte sämtliche Warnungen und zahlte einen enormen Preis.

Ein Krypto-Trader verlor am Donnerstag durch einen massiven Fehler rund 50 Millionen US-Dollar. Der Nutzer tauschte über das Aave-Interface 50 Millionen USDT in den Governance-Token AAVE. Wegen mangelnder Liquidität für diese Ordergröße erlitt der Trade jedoch einen Price Impact von 99 Prozent. Anstelle eines adäquaten Gegenwerts erhielt der Händler lediglich 324 AAVE-Token im Wert von rund 36.100 US-Dollar.

Das System warnte den Trader zwar im Vorfeld vor extremer Slippage. Er ignorierte diesen Warnhinweis jedoch und bestätigte die Transaktion manuell über ein Mobilgerät.

So kam es zum DeFi-Desaster

Aave-Entwickler Martin Grabina klärte die Situation auf X auf. Er betonte den Unterschied zwischen Slippage und Price Impact. Der Nutzer übermittelte eine Market Order mit einer vorgeschlagenen Slippage von 1,21 Prozent. Das eigentliche Problem stellte der akzeptierte Wechselkurs dar. Das CoW-Explorer-Protokoll zeigte dem Händler vorab an, dass er für seine 50 Millionen USDT weniger als 140 AAVE-Token vor Abzug der Gebühren erhalten würde.

Aave-Gründer Stani Kulechov bestätigte die ordnungsgemäße Funktion der Infrastruktur. Der Trade lief über das dezentrale Routing-System CoW Swap. Die Plattform verlangte eine explizite Bestätigung des Risikos durch den Nutzer. Kulechov kündigte an, das Team wolle den Trader kontaktieren und ihm die angefallenen Transaktionsgebühren in Höhe von rund 600.000 US-Dollar erstatten. Zudem plant das Aave-Team die Implementierung stärkerer Schutzmechanismen, um derartige Nutzerfehler künftig zu verhindern, ohne den erlaubnisfreien Zugang einzuschränken.

Onchain-Analysten vermuten den Krypto-Wal Garrett Jin hinter dem missglückten Trade. Dieser zog bereits in den vergangenen Monaten durch massive Abverkäufe von Bitcoin und Ether Aufmerksamkeit auf sich.

Aave vor Umbruch

Der Vorfall ereignet sich in einer Phase enormen Wachstums für das DeFi-Protokoll. Im Februar erreichten die monatlich aktiven Nutzer auf Aave mit 155.000 einen neuen Höchststand. Dies entspricht einer Verdopplung innerhalb der letzten sechs Monate. Investoren suchen angesichts der aktuellen Marktdynamik verstärkt nach Renditemöglichkeiten durch dezentrale Lending-Protokolle.

Zeitgleich vollzieht Aave infolge kontroverser Personalabgänge und hitziger Governance-Debatten eine umfassende Umstrukturierung. Im Zentrum der Bemühungen steht der neue “Aave-will-win”-Plan. Dieser leitet künftig sämtliche Einnahmen aus Aave-Produkten direkt in die DAO-Treasury um. Als Gegenleistung erhält der Hauptentwickler Aave Labs eine Finanzierung in Höhe von 51 Millionen US-Dollar.

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