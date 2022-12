Genesis-CEO: "Lösung des Auszahlungsstopps erst in Wochen"

5. Dezember 2022:

Die Schuldenlast des Krypto-Lending-Dienst Genesis ist Berichten zufolge auf nunmehr 1,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. So sollen neben den 900 Millionen US-Dollar, die derzeit Kunden der Börse Gemini geschuldet werden, weitere Zahlungen in Höhe von 900 Millionen US-Dollar an eine zweite Gläubigergruppe ausstehen. Diese werde von der Anwaltskanzlei Proskauer Rose vertreten und stehe ebenfalls in Kontakt zu Genesis und dem Mutterkonzern Digital Currency Group, um an einer Wiederbeschaffung der Gelder zu arbeiten, wie es heißt. Die Schuldenlast droht indessen noch weiter zu steigen, da den Berichten nach eine weitere, dritte Gruppe bereits in Kontakt zur Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis stehe, um eine Forderung gegen den Krypto-Lending-Dienst geltend zu machen.