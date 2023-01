Vorsicht: Finanzmarktaufsicht warnt vor der Renegade GmbH

23. Dezember 2022:

Aus aktuellem Anlass warnt die Finanzmarktaufsicht (FMA) in Liechtenstein vor der Renegade GmbH. Die FMA-LI gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass die in Vaduz ansässige Firma Renegade über keine aufsichtsrechtliche Bewilligung der FMA verfügt. Der Renegade GmbH sei es daher gesetzlich nicht gestattet, bewilligungspflichtige Finanzdienstleistungen zu erbringen. Aus diesem Grund rät die Behörde Anlegern und Investoren dringend davon ab, Investitionen in die Renegade GmbH zu tätigen.