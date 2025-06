Erholung am NFT-Markt: Bringen RWAs die Trendwende?

In diesem Artikel erfährst du: Warum der NFT-Markt im Mai erstmals 2025 wieder wächst

Welche NFT-Kollektionen trotz allgemeiner Marktskepsis derzeit boomen

Weshalb Ethereum weiterhin die dominierende NFT-Blockchain bleibt, trotz wachsender Konkurrenz

Wie NFTs neue Anwendungsmöglichkeiten in DeFi und der Tokenisierung realer Vermögenswerte erschließen

Ob sich die Branche in Richtung nachhaltiger Nutzung wandelt und welche Chancen sich für Anleger daraus ergeben könnten

Immerhin ein kleiner Lichtblick: Erstmals in diesem Jahr verbucht der NFT-Markt ein monatliches Umsatzplus. Gegenüber dem Vormonat zogen die Umsätze im Mai um 15 Prozent an. Einen noch deutlicheren Anstieg von 50 Prozent gab es sogar bei der Anzahl der Käufer. Für den krisengebeutelten NFT-Handel sind das wohltuende Entwicklungen. Gemessen an früheren Rekordzeiten, ist von dem zwar nur ein Bruchteil geblieben. Doch nach wie vor gibt sich der schon viele Male totgesagte NFT-Markt nicht geschlagen. Dabei scheint sich die Branche zurzeit zu wandeln. Nicht nur das Interesse von Anlegern verschiebt sich allmählich. Neue Projekte stoßen langsam auch die Türen zu den Wachstumsbereichen RWA und DeFi auf.

