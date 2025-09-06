App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.91 T $
Bitcoin-Kurs110,858.00 $0.06%
Ethereum-Kurs4,299.96 $0.27%
XRP-Kurs2.81 $-0.09%
Cardano-Kurs0.824759 $0.29%
Solana-Kurs202.41 $-0.53%
Dogecoin-Kurs0.215146 $0.49%
BNB-Kurs861.69 $1.79%
Polkadot-Kurs3.82 $0.59%
IOTA-Kurs0.183654 $0.89%
Official Trump-Kurs8.33 $0.28%
TRON-Kurs0.330003 $-1.34%
Stellar-Kurs0.359363 $0.01%

Real-World-Assets im Aufwind Pokémon-Karten on-chain: Tokenisierte Sammelkarten boomen – Polymarket-Moment für RWAs?

Pokémon-Karten gehören längst zu einem Milliardenmarkt – jetzt erobern sie die Blockchain. Die Tokenisierung der Sammelkarten eröffnet Sammlern neue Chancen, erleichtert den Handel und könnte das RWA-Segment nachhaltig revolutionieren.

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs110,858.00 $0.06 %
Bitcoin kaufen
Eine Nahaufnahme mehrerer glänzender, goldfarbener Pokémon-Karten, die in Reihen auf einer dunklen Fläche ausgestellt sind und auf das einzigartige Potenzial des Handels mit diesen Sammlerstücken an der Kette hinweisen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auf Solana gehandelt: Tokenisierte Pokémon-Karten bringen Sammelleidenschaft und Blockchain zusammen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie der Milliardenmarkt für Pokémon-Sammelkarten durch Tokenisierung auf die Blockchain kommt
  • Warum Plattformen wie Courtyard und Collector Crypt um die Vorherrschaft ringen
  • Welche Rolle Sicherheit, sichere Verwahrung der Sammelkarten (Custody) und Community für den Erfolg spielen
  • Welche Chancen und Risiken Investoren und Sammler erwarten
  • Warum Pokémon nur der Anfang ist – und bald auch Kunstwerke, Sneaker, Uhren oder Comics folgen könnten

Pokémon-Karten, Gacha-Packs und On-Chain-Handel: Was lange als Nischentrend belächelt wurde, entwickelt sich zum ersten RWA-Segment mit echtem Product-Market-Fit. Collector Crypt meldete allein im Gacha-Segment 75 Millionen US-Dollar Umsatz in neun Monaten – darunter fünf Millionen an einem einzigen Tag. Zusammen mit 27.000 tokenisierten Karten und bisher 10.000 physischen Auslieferungen zeigt sich: Die Brücke zwischen Nostalgie und Blockchain funktioniert und könnte den Milliardenmarkt für Sammelkarten grundlegend verändern. Danny Nelson, Analyst bei Bitwise, spricht von einem “Polymarket-Moment” für Sammelkarten – ein Kipp-Punkt, an dem ein “only-in-crypto” Use-Case ins Mainstream-Bewusstsein springt.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht bei einer Pressekonferenz, im Hintergrund sitzt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
Bitcoin kritisch, Blockchain im FokusBayerns Krypto-Strategie: Blockchain ja, Bitcoin nein?
Bitcoin-Münze
Von globaler Liquidität bis Treasury-UnternehmenDiese Trends treiben 2025 den Markt – hält die Krypto-Rallye an?
Ein Mann im Anzug spricht selbstbewusst vor einem unscharfen Hintergrund mit dem BaFin-Logo.
Meinungs-ECHOBaFin-Chef warnt: Kryptowährungen haben keinen “inhärenten Wert”
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ethena
0.741749 $
12.32%
OKB
193.90 $
9.05%
World Liberty Financial
0.196935 $
7.92%
Pump.fun
0.004747 $
4.73%
Worldcoin
0.915451 $
3.99%
Provenance Blockchain
0.028381 $
3.88%
Flare
0.020896 $
3.14%
MemeCore
1.72 $
2.59%
Cronos
0.270465 $
1.90%
BNB
861.69 $
1.79%
Kaspa
0.077471 $
-4.99%
Figure Heloc
1.01 $
-2.83%
KuCoin
14.22 $
-2.23%
Bitcoin Cash
595.12 $
-1.72%
TRON
0.330003 $
-1.34%
Sky
0.072954 $
-1.21%
Ethereum Classic
20.21 $
-1.20%
Toncoin
3.05 $
-1.18%
Four
3.65 $
-1.04%
XDC Network
0.079764 $
-1.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren