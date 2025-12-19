In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso "zu früh verkauft" ein Archetyp ist
- Wie die größten Verlustverkäufe zum Mythos wurden
- Weshalb Krypto diese Geschichten braucht, um weiter an sich zu glauben
Es gibt im Krypto-Markt kaum einen Satz, der schmerzhafter ist als dieser: “Ich habe zu früh verkauft.” Nicht immer nur, weil jemand Geld verloren hätte. Sondern weil er recht hatte – und trotzdem ausgestiegen ist. Der Krypto-Markt verzeiht viele Fehler. Aber einen nicht: den richtigen Trade zur falschen Zeit zu beenden. Die Geschichten derjenigen, die “zu früh” verkauft haben, sind längst mehr als Anekdoten. Sie sind Teil der Krypto-Kultur. Mythen, Memes, Warnungen und Rechtfertigungen zugleich. Sie erzählen von Hoffnung, Erschöpfung und dem Versuch, Kontrolle in einem Markt zu behalten, der keine kennt.
