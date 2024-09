Der Bullrun 2021 lässt sich unter anderem auf eine Ausweitung der Geldmenge zurückführen, eine ähnliche Situation bahnt sich derzeit an. Stehen wir vor einer Bitcoin-Kursexplosion?

Zinssenkung im September? So könnte Bitcoin reagieren

Zinssenkung im September? So könnte Bitcoin reagieren

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich eine Ausweitung der Geldmenge auf Stablecoins auswirkt

Was jetzt zur Erhöhung der Geldmenge führen könnte

Wie steigende Liquidität bei Stablecoins den Bitcoin-Kurs beeinflusst

Was für eine Kursexplosion bei Bitcoin spricht

Gemessen am Handelsvolumen gibt es eine Kryptowährung, die selbst Bitcoin schlägt: Tether (USDT). Mit rund 52 Milliarden US-Dollar pro Tag gehört der Stablecoin zum Mittel der Wahl für Transaktionen innerhalb des Krypto-Sektors. Zum Vergleich: Über den zweitplatzierten, Bitcoin, laufen “nur” 33 Milliarden US-Dollar.

Auch gemessen an der Marktkapitalisierung kann sich Tether sehen lassen. USDT kommt auf eine Bewertung von immerhin 118 Milliarden US-Dollar, belegt damit den dritten Platz.

Das war nicht immer so: Seit Jahren steigt die Umlaufmenge von USDT. Das hat eine 1:1-Auswirkung auf die Marktkapitalisierung. Denn: Anders als Bitcoin und Co. steigen Stablecoins – der Name verrät es – nicht im Wert.

Die Ausweitung der Umlaufmenge und damit Liquidität führte bereits in der Vergangenheit zu einer deutlichen Kursexplosion bei BTC und Co. Dieses Szenario könnte sich bald wiederholen – stehen wir vor einem Bitcoin Bullrun?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden