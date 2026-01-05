Zcash rückt wieder in den Fokus. Arthur Hayes sieht ZEC als Profiteur steigender Liquidität, während große Investoren ihre Bestände ausbauen und das 1.000-USD-Ziel in Reichweite rückt.

Zcash (ZEC) im Aufwind: Kommt der Anstieg bis 1.000 US-Dollar?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Arthur Hayes für Zcash (ZEC) ein Kursziel von 1.000 US-Dollar sieht

Wie steigende Liquidität und das Datenschutz-Narrativ ZEC stützen könnten

Warum kurzfristige Rücksetzer Teil der aktuellen Marktphase sein können

Weshalb große Investoren zuletzt verstärkt Zcash akkumuliert haben

Der Kurs von Zcash hat zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen. In diesem Umfeld äußerte Arthur Hayes, der ehemalige CEO der Krypto-Derivatebörse BitMEX, einen bullischen Ausblick auf Zcash. Hayes sieht ZEC vor einem möglichen Anstieg in Richtung seines ersten Kursziels bei 1.000 US-Dollar, gestützt durch makroökonomische Entwicklungen und ein wieder stärker werdendes Datenschutz-Narrativ im Kryptomarkt.

