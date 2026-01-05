App herunterladen
Zcash im Aufwind 

Zcash (ZEC) im Aufwind: Kommt der Anstieg bis 1.000 US-Dollar?

Zcash rückt wieder in den Fokus. Arthur Hayes sieht ZEC als Profiteur steigender Liquidität, während große Investoren ihre Bestände ausbauen und das 1.000-USD-Ziel in Reichweite rückt.

Louis Blümlein
Teilen
Zcash-Kurs491.01 $-3.12 %
Bitcoin kaufen
Zcash vor einem schwarzen Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zcash ist der erfolgreichste Privacy-Coin im Space

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Arthur Hayes für Zcash (ZEC) ein Kursziel von 1.000 US-Dollar sieht
  • Wie steigende Liquidität und das Datenschutz-Narrativ ZEC stützen könnten
  • Warum kurzfristige Rücksetzer Teil der aktuellen Marktphase sein können
  • Weshalb große Investoren zuletzt verstärkt Zcash akkumuliert haben

Der Kurs von Zcash hat zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen. In diesem Umfeld äußerte Arthur Hayes, der ehemalige CEO der Krypto-Derivatebörse BitMEX, einen bullischen Ausblick auf Zcash. Hayes sieht ZEC vor einem möglichen Anstieg in Richtung seines ersten Kursziels bei 1.000 US-Dollar, gestützt durch makroökonomische Entwicklungen und ein wieder stärker werdendes Datenschutz-Narrativ im Kryptomarkt.

Das könnte dich auch interessieren