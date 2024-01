Der Kollaps von Mt.Gox, FTX und Konsorten hat Krypto-Nutzer eines deutlich gemacht: Not your Keys, not your Coins. Soll heißen: Wer seine Kryptowährungen auf Börsen-Konten hält, läuft Gefahr, alles zu verlieren. Die Lösung: non-custodial Wallets. Nutzer besitzen die Zugangsschlüssel – die sogenannte Seed Phrase – selbst. Damit liegt die Verantwortung über das eigene Vermögen bei den Nutzern. Für einige Bitcoin-Maximalisten soll das in Zukunft der Standard sein: keine Banken- oder Börsen-Konten, nur noch Selbstverwahrung.

Doch die Gefahr, sein gesamtes Vermögen zu verlieren, gibt es dabei immer noch. Ein Beispiel: James Howells. Der Computeringenieur hat 8.000 Bitcoin verloren – weil er seine Wallet-Schlüssel aus Versehen weggeschmissen hat. Damit ist der Waliser nicht alleine. Immer wieder verlieren Investoren ihre Zugangsdaten und damit zwangsläufig ihr Geld. Für eine weltweite Massenadoption ist dieses System denkbar ungeeignet. Dieses Problem erkennt auch Lukas Weniger, Gründer von youba. Mit seiner non-custodial Wallet will das Berliner Start-up die Krypto-Welt erobern und die Massenadoption erleichtern. So soll das funktionieren.

So funktioniert die Wallet