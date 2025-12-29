App herunterladen
BTC-ECHO
3.06 T $
Bitcoin-Kurs87,847.00 $-0.05%
Ethereum-Kurs2,970.55 $1.02%
XRP-Kurs1.88 $0.36%
BNB-Kurs853.17 $0.59%
Solana-Kurs125.73 $1.08%
TRON-Kurs0.281924 $-0.59%
Dogecoin-Kurs0.125373 $1.09%
Cardano-Kurs0.370658 $-0.09%
Zcash-Kurs522.16 $1.09%
Hyperliquid-Kurs25.68 $-1.16%
Chainlink-Kurs12.56 $0.86%
Ripple-Ausblick 

XRP-Prognose 2030: Wie realistisch sind 10, 100 – oder sogar 1.000 US-Dollar?

Zwischen nüchterner Analyse und spekulativem Überschwang: Für XRP kursieren Kursziele bis in den vierstelligen Bereich. Doch welche Annahmen halten einer ökonomischen Prüfung stand – und wo endet die Realität?

Dominic Döllel
XRP-Kurs1.88 $0.36 %
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie weit kann XRP steigen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche XRP-Kursziele Analysten bis 2030 für realistisch halten
  • Warum ein XRP-Preis von 1.000 US-Dollar zwar spektakulär klingt, aber ökonomisch kaum haltbar ist
  • Welche Faktoren XRP auf 15, 50 oder sogar 100 US-Dollar treiben könnten
  • Warum das Kursziel allein nicht entscheidend ist – und welche Rolle die Marktkapitalisierung wirklich spielt

Der XRP-Kurs pendelt aktuell um die Marke von zwei US-Dollar. Nach einem starken Anstieg und einem Jahreshoch im Sommer folgte eine längere Seitwärtsphase. Gleichzeitig werden die Kursprognosen für die kommenden Jahre immer ambitionierter. Während konservative Analysten von moderatem Wachstum ausgehen, sprechen andere bereits von dreistelligen oder gar vierstelligen Kursen bis 2030. Zeit für eine nüchterne Einordnung.

Das könnte dich auch interessieren