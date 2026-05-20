Bitcoin Cash verliert in einer Woche 16 Prozent – Wale werfen das Handtuch. Ist BCH noch zu retten? Das sagt der Kurs jetzt.

Bitcoin Cash unter Druck: Wale verkaufen – jetzt wird es kritisch für den Kurs

Bitcoin Cash unter Druck: Wale verkaufen – jetzt wird es kritisch für den Kurs

Große Bitcoin-Cash-Investoren haben ihre Bestände zuletzt deutlich reduziert. Daten von Nansen zeigen, dass die Top-100-Adressen ihre BCH-Bestände innerhalb von 24 Stunden um rund 62 Prozent gesenkt haben. Der Abverkauf trifft auf einen ohnehin angeschlagenen Markt. Laut CoinGlass sind im selben Zeitraum BCH im Wert von knapp 985.000 US-Dollar auf Krypto-Börsen zugeflossen. Solche Zuflüsse gelten häufig als Hinweis darauf, dass Anleger Verkäufe vorbereiten.

Die BCH-Wale haben ihre Positionen gesenkt I Quelle: Nansen

Auch am Terminmarkt bleibt die Stimmung angespannt. Das Long-Short-Verhältnis bei BCH fiel auf 0,7886. Damit dominierten Short-Positionen klar das Handelsgeschehen. Trader setzen also verstärkt auf weiter fallende Kurse.

Ob Bitcoin Cash auf dem aktuellen Niveau Stabilität findet oder die Korrektur ausweitet, dürfte sich nun an wichtigen Unterstützungszonen entscheiden. In der folgenden Analyse werfen wir einen Blick auf die nächsten relevanten Marken und mögliche Szenarien für den BCH-Kurs.

Bitcoin Cash: Das bewegt den BCH-Kurs jetzt

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der BCH‑Kurs zwischen 386,70 USD (Hoch) und 360,80 USD (Tief) basierend auf den letzten sechs 4‑h Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 370 USD und damit rund 11,10 USD unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (381,10 USD). Das Volumen zeigte am 19. Mai um 12:00 UTC einen kurzfristigen Spike, der mit dem Intraday‑Tief bei 360,80 USD zusammenfiel. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 7,39 Milliarden USD.

Bitcoin Cash sinkt deutlich I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (ca. 382,94 USD) und zeigt eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 360,80 USD (lokales Tief 19.05.) und 348,30 USD (Fibonacci‑Ende), unmittelbare Widerstände bei 371,70 USD und 386,70 USD. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

In der Konsolidierungsphase

Der RSI liegt bei ca. 39,0 und befindet sich damit im schwächeren Bereich unter 50. Das Histogramm zeigt ein negatives, aber leicht abschwächendes Abwärtsmomentum, was auf eine mögliche Stabilisierung kurzfristig hindeutet.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 73,12 USD (Upper minus Lower), was höhere, aber nicht extreme Schwankungen signalisiert. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit, solange der BCH-Kurs unter dem EMA‑20 verharrt.

Bitcoin-Cash-Prognose: Was passiert mit BCH?

Die kurzfristige Prognose für Bitcoin Cash am 20.05.2026 bleibt neutral bis bärisch. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 360,80 USD und 348,30 USD (Fibonacci‑Ende), Widerstände bei 371,70 USD und 386,70 USD.

Bullishes Szenario

Für ein bullishes Signal müsste BCH nachhaltig über 386,70 US-Dollar ausbrechen. In diesem Fall rückt der Bereich zwischen 372 und 455 US-Dollar in den Fokus. Der RSI müsste dafür wieder über 50 Punkte steigen. Die Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 20 Prozent.

Bearishes Szenario

Fällt BCH deutlich unter 360,80 und 348,30 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 300 US-Dollar. Der RSI unterhalb von 35 Punkten würde das bearishe Bild bestätigen. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt bei 35 Prozent.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 386,70 USD mit Bestätigung über dem EMA‑20 (≈382,94 USD) würde das bearishe Szenario entkräften und Raum für einen Anstieg bis in den Bereich 420–455 USD öffnen. Ein Bruch unter 348,30 USD würde hingegen die Abwärtsdynamik verstärken und tiefergehende Korrekturen wahrscheinlich machen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.