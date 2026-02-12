In diesem Artikel erfährst du:
- Was Bitcoin Hardforks ursprünglich verändern wollten
- Wer sich im Krypto-Markt langfristig durchsetzen konnte
- Woran sich nachhaltige Relevanz tatsächlich messen lässt
Bitcoin ist für viele der Maßstab im Krypto-Markt, während rundherum immer neue Projekte mit dem Ehrgeiz entstehen, es besser machen zu können. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass es schon früh Versuche gab, das ursprüngliche Netzwerk selbst zu verändern. Diese Projekte entstanden nicht als völlig neue Blockchains, sondern als Abspaltungen mit eigener Vision. Interessant ist heute weniger ihr ursprünglicher Anspruch, sondern die Frage, ob sich diese Alternativen langfristig behaupten konnten. Haben die Hardforks ihr Ziel erreicht oder sind sie gescheitert?
