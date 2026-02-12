Bitcoin prägt den Krypto-Markt seit Jahren, doch nicht jeder war mit seinen Eigenschaften einverstanden. Heute ist klar, welche der alternativen Konzepte sich behaupten konnten.

Bitcoin gegen seine Hardforks: Erfolgsgeschichte oder historisches Scheitern?

In diesem Artikel erfährst du: Was Bitcoin Hardforks ursprünglich verändern wollten

Wer sich im Krypto-Markt langfristig durchsetzen konnte

Woran sich nachhaltige Relevanz tatsächlich messen lässt

Bitcoin ist für viele der Maßstab im Krypto-Markt, während rundherum immer neue Projekte mit dem Ehrgeiz entstehen, es besser machen zu können. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass es schon früh Versuche gab, das ursprüngliche Netzwerk selbst zu verändern. Diese Projekte entstanden nicht als völlig neue Blockchains, sondern als Abspaltungen mit eigener Vision. Interessant ist heute weniger ihr ursprünglicher Anspruch, sondern die Frage, ob sich diese Alternativen langfristig behaupten konnten. Haben die Hardforks ihr Ziel erreicht oder sind sie gescheitert?

