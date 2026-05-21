SpaceX hält laut IPO-Dokument deutlich mehr Bitcoin als bislang angenommen. Die BTC-Bestände könnten den geplanten Börsengang für Anleger noch interessanter machen.

Neue Offenlegung vor IPO: SpaceX hält deutlich mehr Bitcoin als gedacht

Neue Offenlegung vor IPO: SpaceX hält deutlich mehr Bitcoin als gedacht

SpaceX hält offenbar deutlich mehr Bitcoin als bislang angenommen. In einem aktuellen S-1-Registrierungsdokument meldet das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk Bestände von 18.712 BTC. Beim aktuellen Gegenwert entspricht das rund 1,45 Milliarden US-Dollar.

Damit liegen die Bitcoin-Bestände von SpaceX mehr als 10.000 BTC über den bisherigen Schätzungen von Blockchain-Analysefirmen. BitcoinTreasuries.NET und Arkham waren zuletzt nur von rund 8.285 BTC ausgegangen. Laut Filing kaufte SpaceX seine Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 35.320 US-Dollar pro Coin.

Mit diesen Beständen würde SpaceX im Ranking börsennotierter Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz auf Platz sieben landen. Zudem hält das Unternehmen damit deutlich mehr BTC als Tesla. Der Elektroautobauer kommt derzeit auf 11.509 Bitcoin.

SpaceX peilt historischen IPO an

Die Bitcoin-Käufe von SpaceX begannen demnach bereits Anfang 2021, also etwa zur selben Zeit, als auch Tesla in Bitcoin investierte. Nun könnte der Bestand im Zuge des geplanten Börsengangs stärker in den Fokus institutioneller Anleger rücken.

SpaceX will laut Bericht am 12. Juni an die Börse gehen und dabei rund 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die angestrebte Bewertung soll bei 1,75 bis zwei Billionen US-Dollar liegen. Damit könnte SpaceX zum größten IPO der Kapitalmarktgeschichte werden. Beobachter gehen aufgrund der dort gelisteten Pre-IPO-Perps davon aus, dass dies auch Hyperliquid beflügeln dürfte.

Für Anleger hätte ein Investment in die Aktie damit nicht nur Bezug zum Raumfahrt- und KI-Geschäft des Konzerns, sondern indirekt auch zu Bitcoin. Das Unternehmen will mit dem frischen Kapital unter anderem Projekte wie Starlink, orbitale Rechenzentren und langfristig die Mars-Kolonisierung finanzieren.

Im Filing spricht SpaceX von einem adressierbaren Markt in Höhe von 28,5 Billionen US-Dollar. Dieser soll sich aus den Bereichen KI, Weltraum und Konnektivität zusammensetzen.