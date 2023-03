XENIX ETF Awards Das ist der beste Blockchain ETF

Blockchain ETFs bieten eine gute Möglichkeit, auch ganz ohne Wallet und Token, an der Wertschöpfung der Krypto-Ökonomie zu partizipieren. Doch welcher ist der Beste? Der ETF-Spezialist XENIX und BTC-ECHO haben einen Gewinner gekürt.

Am 2. März fanden an der Börse München die XENIX ETF Awards Deutschland statt. Diese werden von der ETF-Ratingagentur XENIX ausgerichtet und umfassen unterschiedliche Kategorien. Neben den traditionellen Kategorien wie beispielsweise Blue Chips oder Euro-Unternehmensanleihen gab es diesmal auch einen Award für den besten Blockchain ETF.

Blockchain ETFs

Zur Auswahl standen Aktien-ETFs mit klar erkennbarer Blockchain-Exposure. Folgende Anbieter waren im Rennen: CoinShares, Deka ETF, ETC Group, Invesco, iShares, VanEck, Vanguard und WisdomTree.

Ziel dieser Blockchain ETFs ist es, über einen diversifizierten Ansatz von unterschiedlichen Aktiengesellschaften an der Wertschöpfung des Kryptosektors zu partizipieren. Das können beispielsweise Bitcoin-Mining-Gesellschaften wie Marathon Digital Holdings sein oder der Krypto-Broker Coinbase, der an der NASDAQ gelistet ist. Je nach ETF werden aber auch Unternehmen beigemischt, die nur in Teilen etwas mit der Krypto-Ökonomie zu tun haben, wie beispielsweise der Grafikkartenhersteller Nvidia oder das Software-Unternehmen Microstrategy.

DAPP ETF von VanEck

Gewonnen hat der Blockchain ETF von VanEck mit dem passenden Kürzel DAPP. Aus Sicht von XENIX und BTC-ECHO weist der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF die höchste Korrelation zum Kryptomarkt auf, da ausschließlich sogenannte Pure-Play-Positionen im Fonds enthalten sind. Soll bedeuten, dass alle Unternehmen im ETF ihren Hauptgeschäftszweck ausschließlich im Kryptosektor haben.

Dies zeigt sich auch an der hohen Volatilität des DAPP, die nicht durch große Technologiekonzerne mit nur eingeschränktem Bezug zu Bitcoin und Co. glattgebügelt wird. Diese kompromisslose Abbildung hat natürlich zur Folge, dass der Fonds im Krypto-Winter seit Anfang 2022 heftig unter die Räder gekommen ist.

Wer hingegen an Krypto-ETPs interessiert ist, also nicht Aktien-ETFs, sondern Wertpapiere mit Kryptowährungen als Basiswert, dem sei unser Krypto-ETP-Vergleich empfohlen.

