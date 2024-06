Erst Bitcoin, bald Ethereum – und jetzt: Solana? Der Vermögensverwalter Van Eck hat heute, den 27. Juni, den ersten Antrag für einen Solana-Spot-ETF in den USA eingereicht. Die Highspeed-Blockchain galt in medialen Diskussionen lange als Favorit im Rennen. Milliardenzuflüsse an Geldern und ein institutioneller Ritterschlag: Für Solana wäre die Zulassung ein gigantischer Meilenstein. Bitcoin ist durch die Genehmigung seiner ETFs nach dem 11. Januar 2024 endgültig im Mainstream angekommen. Und der Kurs hat sich zeitweise fast verdoppelt – mit weiteren Allzeithochs in Aussicht. Auch für Ethereum erwartet man im Sommer nach Launch explosive Kurse und eine tiefere Verankerung im institutionellen Geschäft. Ein Solana-ETF ist zwar grundsätzlich wahrscheinlich. Doch für seine Genehmigung muss noch viel passieren. Alle Informationen erfahrt ihr hier.

Was für einen Solana-Spot-ETF spricht

Solana hat sich dieses Jahr mit einer furiosen Outperformance in die Top-5 der Kryptowährungen katapultiert, zeitweise sogar Ripple und den Binance Coin überholt. Der Hype ist etwas abgekühlt, doch aus geschäftlicher Perspektive liefert das Ökosystem. Neue Features wie Blinks und Smart Link machen das Onboarding von Nutzern so einfach wie man es in der Branche nur selten erlebt.

PayPal, Visa und Google kooperieren mit Solana für kleinere Projekte. Die Akzeptanz für die Blockchain als Top-Akteur der Industrie und Brücke in den institutionellen Bereich wächst, zumindest in gewissen Teilen. In Kanada hat der Vermögensverwalter 3iQ diesen Juni bereits einen Antrag für einen Solana-Spot-ETF eingereicht. Und jetzt zieht auch Van Eck in den USA nach.

Tether-Mitgründer William Quigley glaubt daran, dass ein Solana-Spot-ETF in den USA bald zugelassen werde, auch wenn er selbst kein Fan der Idee ist. “Die Wall Street ist gierig”, so seine Einschätzung gegenüber Decrypt.

Jedes Mal, wenn die Wall Street ein neues Produkt verpackt, um es an die Verbraucher zu verkaufen, kann man garantieren, dass es Nachahmer geben wird, wenn dieses Produkt erfolgreich ist. William Quigley, Tether

CNBC-Moderator Brian Kelly meint:

Man muss an Solana denken, wahrscheinlich als den nächsten. Bitcoin, Ethereum und Solana sind wahrscheinlich die drei größten in diesem Zyklus. Brian Kelly, CNBC

Viele Insider teilen diese Einschätzung, auch Bloomberg Analyst James Seyffart: “Ich denke, ein Solana-ETF würde die meiste Nachfrage zu anderen digitalen Vermögenswerten erfahren.”

Warum es noch dauern wird

Schaut man auf Polymarket, eine der größten Wettplattformen der Welt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Solana-Spot-ETF noch dieses Jahr kommt, aktuell mit sechs Prozent beziffert. Der Grund: zu viele regulatorische Hürden. So schreibt auch Nate Gerace, ein ETF-Manager und Experte, es werde keine Zulassung für einen Solana-Spot-ETF geben, bis nicht eine von zwei Bedingungen erfüllt sei.

Solana müsste erst einen Futures-ETF bekommen, das war bei Bitcoin und Ethereum vorher auch so. Die US-Finanzaufsicht ließ die Spot-ETFs erst nach einer Klage vom Vermögensverwalter Grayscale zu. Der hatte argumentiert, dass der Basiswert bei Future ETFs und Spot ETFs jeweils derselbe sei und setzte sich damit vor Gericht durch.

Eine andere Möglichkeit: das regulatorische Framework in den USA ändert sich. Erste Vorstöße gab es dieses Jahr schon, sie scheiterten aber. Nach den Präsidentschaftswahlen 2024 könnte das Thema wieder in den Vordergrund rücken. Die Gesetzgebung von Krypto ist ein Anliegen vieler Politiker und auch im Wahlkampf, besonders bei Donald Trump.

Ein neuer Rechtsrahmen für Kryptowährungen könnte zur Grundvoraussetzung für weitere Altcoin ETFs werden. Großen Einfluss auf diesen Prozess sowie zukünftige Genehmigungen haben natürlich die SEC selbst und ihr politisches Umfeld. Sollten die Demokraten den Republikanern im Präsidentschaftswahlkampf unterliegen, könnten die Personalien um Gary Gensler und Elizabeth Warren eine neue Dynamik erhalten.

No sol ETF until either CME-traded sol futures exist or Congress puts legit crypto regulatory framework in place…



Crypto ETF spigot turned off for a while after spot eth ETF approval… IMO. https://t.co/6CwP8UcOj4 — Nate Geraci (@NateGeraci) May 22, 2024

James Seyffart schreibt außerdem, dass die US-Finanzaufsicht SEC Solana bisher als Wertpapier einstuft. Unter dieser Definition kann es keinen Spot-ETF geben. Diese Einschätzung hat sie in Klagen gegen die Kryptobörsen Kraken und Coinbase abgegeben und sie war auch für Ethereum – trotz Futures-ETF – lange der Haupthinderungsgrund für einen Spot-ETF. “Wir haben gesehen, dass die SEC ihre Meinung ändern kann, aber es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis wir einen Altcoin-ETF sehen”, meint Seyffart. In seinem Antrag versucht VanEck deshalb auch zu argumentieren, dass Solana kein Wertpapier, sondern eben wie Bitcoin eine Ware sei.

Auch wenn VanEck jetzt seinen Antrag eingereicht habe, ist die Entscheidung der SEC erst im Sommer 2025 fällig. Und in den vergangenen ETF-Anträgen von Bitcoin und Ethereum hat die SEC nie die erste Deadline eingehalten, sondern diese immer mehrere Monate bzw. Jahre nach hinten verschoben.