Es wirkte wie ein Aprilscherz, aber es war bereits der 04.04., als die Twitter-User weltweit statt des bekannten Vogels ein anderes Logo zu sehen bekamen: das des Memecoins Dogecoin. Der Kurs von DOGE schoss daraufhin in der Spitze um über 30 Prozent in die Höhe.

Doch was steckt dahinter? Nur ein weiterer Witz des exzentrischen Multimilliardärs Elon Musk? Schon vor über einem Jahr scherzte der Twitter-User @WSBChairman, dass Musk doch Twitter kaufen und das Vogel-Logo durch das von DOGE ersetzen soll. “Haha that would sickkk”, kommentierte der Tesla-Chef daraufhin. Aber der selbsternannte “Dogefather” trollt die Krypto- und Twitterwelt nicht erst seit dieser Aktion mit regelmäßigen Erwähnungen des Hundecoins. Anhänger des Memecoins spekulieren seitdem immer wieder darauf, dass dieses Projekt, welches ursprünglich als Persiflage auf Bitcoin entstanden ist, einen echten Anwendungsfall bekommen und Zahlungsmittel auf Twitter werden könnte.

Twitter selbst ist seit der Übernahme durch Elon Musk einem radikalen Wandel unterzogen worden. Nicht immer zum Vorteil des Unternehmens, so brachen die Werbeeinnahmen dramatisch ein. Twitter braucht also Geld. Eine Bezahlfunktion auf Twitter könnte dieses in die klammen Kassen spülen. Transaktionen mit DOGE sind schnell und günstig, sie eignen sich daher perfekt für Mikrotransaktionen, um z. B. besonders guten Content mit einer kleinen Spende zu honorieren. Das sind aber bislang nur Gerüchte und Gedankenspiele, als offizielles Statement seitens Twitter zu dem neuesten Hundegag gab es allen Ernstes ein lachendes Scheißhaufen-Emoji.

Nur ein weiterer Scherz – oder Anwendungsfall für DOGE?

Mit der neuesten Aktion ist die Gerüchteküche um Dogecoin mächtig angeheizt worden. Wir haben euch daher gefragt: Wird DOGE zur Währung auf Twitter?

Die Antwortmöglichkeiten waren:

Die wichtigsten Krypto-News direkt in dein Postfach! Täglich Wöchentlich Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Ja!

Nein!

Könnte sein

Das ist mir egal

Insgesamt wurden 2.263 Stimmen auf unseren Social-Media-Kanälen (Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Telegram) abgegeben. Das Bild sieht auf den ersten Blick recht ausgeglichen aus, aber mit kombinierten 58 Prozent ist die Seite derer, die das für möglich halten in der Überzahl. 29 Prozent sind sich ganz sicher und stimmten mit "Ja!". Weitere 29 Prozent können es sich immerhin vorstellen und stimmten mit "Könnte sein". Nur 23 Prozent halten das mit "Nein!" für ausgeschlossen und 18 Prozent sind diese Entwicklungen egal. Da bisher keine offiziellen Dementi oder Bestätigungen vorliegen, können wir im Sinne einer Krypto-Adoption nur hoffen, dass die Mehrheit von euch richtig liegt und hier bei einer der weltweit größten Social-Media-Plattformen demnächst ein Einfallstor für Kryptowährungen als Bezahlmittel entsteht.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter