App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € Startbonus sichern
Handle sicher bei dem Krypto Partner des DFB
2.25 T $
Hyperliquid-Kurs26.65 $0.17%
Bitcoin-Kurs63,710.00 $-3.61%
Ethereum-Kurs1,841.28 $-3.54%
XRP-Kurs1.34 $-3.06%
BNB-Kurs584.49 $-3.99%
Solana-Kurs77.15 $-3.51%
TRON-Kurs0.280529 $-1.28%
Dogecoin-Kurs0.092030 $-4.18%
Cardano-Kurs0.259300 $-3.50%
Zcash-Kurs234.46 $-4.66%
Chainlink-Kurs8.20 $-2.90%
Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die neuesten US-Erzeugerpreise sowie Quartalszahlen von Nvidia und mehreren Bitcoin Mining Unternehmen könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs63,710.00 $-3.61 %
Bitcoin kaufen
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in der ersten Februarwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wieso die neusten US-Erzeugerpreise die Entwicklung der Inflationrate in den USA vorausnehmen könnten
  • Warum Daten zum US-Verbrauchervertrauen ein wichtiger Faktor für die Konsumstimmung in den US darstellt.

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich weiterhin nicht nachhaltig erholen und taxiert kurz vor Wochenschluss drei Prozent tiefer im Bereich der 68.000 US-Dollar. Auch Ethereum (ETH) tendiert fünf Prozent schwächer unterhalb der Marke von 2.000 US-Dollar. Lediglich der Kurs der Layer-1 Blockchain Tron (TRX) kann sich gegen die schwache Kursentwicklung am Krypto-Markt stemmen und schließt drei Prozent höher als noch in der Vorwoche. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Sammlung verschiedener physischer Altcoin-Kryptowährungsmünzen, darunter Ethereum, Solana, Dogecoin und Cardano, die auf einer reflektierenden schwarzen Oberfläche angezeigt werden.
Nicht verpassen!Crash am Krypto-Markt – doch diese Coins stehen bei BTC-ECHO hoch im Kurs
Links eine Ethereum-Münze vor einem fallenden roten Chart. Rechts hisst ein Arm eine weiße Flagge.
On-Chain-AnalyseEthereum bricht ein, Anleger kapitulieren: Wie schlimm wird es noch?
Ein Bagger fördert Palladium und Platin unterirdisch.
Chancen im Schatten der RekordeGold und Silber auf Rekordjagd – startet jetzt die Rotation zu Platin und Palladium?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
pippin
0.776092 $
7.32%
Decred
27.86 $
6.77%
​​Stable
0.028948 $
4.13%
Monero
328.29 $
4.04%
Figure Heloc
1.03 $
1.50%
Canton
0.160829 $
1.23%
Internet Computer
2.09 $
1.18%
Pi Network
0.162370 $
0.65%
A7A5
0.012970 $
0.58%
Fasttoken
1.09 $
0.21%
Bitcoin Cash
476.94 $
-11.12%
Provenance Blockchain
0.016622 $
-6.79%
Pump.fun
0.001779 $
-6.41%
NEXO
0.808338 $
-5.94%
Midnight
0.056965 $
-5.44%
Zcash
234.46 $
-4.66%
Toncoin
1.32 $
-4.28%
Dogecoin
0.092030 $
-4.18%
BNB
584.49 $
-3.99%
Cosmos Hub
2.07 $
-3.94%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren