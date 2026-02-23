Die neuesten US-Erzeugerpreise sowie Quartalszahlen von Nvidia und mehreren Bitcoin Mining Unternehmen könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wieso die neusten US-Erzeugerpreise die Entwicklung der Inflationrate in den USA vorausnehmen könnten

Warum Daten zum US-Verbrauchervertrauen ein wichtiger Faktor für die Konsumstimmung in den US darstellt.

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich weiterhin nicht nachhaltig erholen und taxiert kurz vor Wochenschluss drei Prozent tiefer im Bereich der 68.000 US-Dollar. Auch Ethereum (ETH) tendiert fünf Prozent schwächer unterhalb der Marke von 2.000 US-Dollar. Lediglich der Kurs der Layer-1 Blockchain Tron (TRX) kann sich gegen die schwache Kursentwicklung am Krypto-Markt stemmen und schließt drei Prozent höher als noch in der Vorwoche. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden