Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Wieso die neusten US-Erzeugerpreise die Entwicklung der Inflationrate in den USA vorausnehmen könnten
- Warum Daten zum US-Verbrauchervertrauen ein wichtiger Faktor für die Konsumstimmung in den US darstellt.
Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich weiterhin nicht nachhaltig erholen und taxiert kurz vor Wochenschluss drei Prozent tiefer im Bereich der 68.000 US-Dollar. Auch Ethereum (ETH) tendiert fünf Prozent schwächer unterhalb der Marke von 2.000 US-Dollar. Lediglich der Kurs der Layer-1 Blockchain Tron (TRX) kann sich gegen die schwache Kursentwicklung am Krypto-Markt stemmen und schließt drei Prozent höher als noch in der Vorwoche. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
