Plattformmonopole, Datenkraken, Content-Diktate: Das Web3 bringt die Machtgefüge im Cyberspace ins Wanken. Mittendrin: Polkadot, das ein Internet of Blockchains einläuten will.

So schraubt Polkadot am Internet der Zukunft

So schraubt Polkadot am Internet der Zukunft

Aufsprengen, in Stücke zerlegen und neu verteilen – das Internet soll recycelt werden. Die Utopie lautet Web3, das nächste Kapitel in der Geschichte des Cyberspace. Eingeleitet werden soll die neue Ära auf dem Rücken der Blockchain-Technologie, die am Plattformkapitalismus der Big-Techs rüttelt. Als Gegenmodell stellen dezentrale Token-Ökosysteme mehr Teilhabe und Selbstbestimmung in Aussicht. Eine Taktgeberfunktion dabei will Polkadot einnehmen. Mit seinem Parachain-Modell mausert sich das von der Web3 Foundation verwaltete Projekt zum Bindeglied der Web-Umwälzung.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden