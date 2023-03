Bricht jetzt eine neue Ära für Blockchain Gaming an?

Die Gaming-Industrie ist geprägt von einem stetigen Wandel und setzt seit jeher auf die neusten Technologien, um immer wieder faszinierende neue Spielkonzepte hervorzubringen. Es ist daher nur wenig überraschend, dass sich manche durch die Kombination aus Blockchain und Gaming ebenfalls Erneuerungen erhoffen. Während einige in Blockchain Gaming große Gefahren sehen, durch die der Spielspaß wegen Play-to-Earn-Mechanismen auf der Strecke bleibt, sehen andere darin die nächste große Revolution. Unabhängig davon, auf welcher Seite der Debatte man steht, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Blockchain-Technologie das Potenzial hat, die Spielebranche nachhaltig zu verändern. Durch sie ergeben sich für Spieler und Spieleentwickler neue Möglichkeiten und Vorteile, wie etwa gesteigerte Transparenz von Updates und Spielmechanismen, digitales Eigentum von Ingame-Items, Interaktion zwischen verschiedenen Spielen sowie gänzlich neuartige Spielerlebnisse, wie beispielsweise Play-to-Earn.

Bricht eine neue Ära für Blockchain Games an?

Bislang mangelte es den meisten Blockchain Games jedoch an Benutzerfreundlichkeit, durchdachten Spielkonzepten und nachhaltigen Ingame-Wirtschaften. Eine neue Partnerschaft zwischen den beiden Blockchain-Gaming-Giganten Polygon (MATIC) und Immutable (IMX), könnte die Qualität von der Games nun jedoch auf das nächste Level heben. Beide Projekte verfügen über umfassende Partnerschaften in der Gaming-Branche und zählen Unternehmen wie Ubisoft, Atari, Animoca Brands, TikTok, Disney, Marvel, DC Comics, Decentraland, Sandbox, Illuvium oder Guild of Guardians zu ihren Partnern.

Darüber hinaus haben Blockchain-Gaming-Projekte, die auf Polygon und Immutable aufbauen, im Jahr 2022 gemeinsam rund zwei Milliarden US-Dollar an Geldern für die Entwicklung ihrer Games erhalten. Zusammengerechnet mehr als alle anderen Blockchain-Projekte.

Summe an Finanzierungen nach Blockchains für Gaming-Projekte. Quelle: Delphidigital

Die neue Allianz zwischen Polygon und Immutable stellt somit die Größte im gesamten Krypto-Space. Aber was macht die Zusammenarbeit der beiden Krypto-Gaming-Giganten so besonders und warum ist es wahrscheinlich, dass dadurch eine neue Ära für Blockchain Games anbricht? Um das zu verstehen, muss man wissen, was Immutable ist, welche Technologie das Projekt verwendet und warum diese ein Gamechanger für die Entwicklung der Blockchain Games sein könnte.

Was ist Immutable?

Immutable ist eine Ethereum-Layer-2-Skalierungslösung, die speziell für Blockchain Games und NFTs entwickelt wurde. Das Projekt ermöglicht nahezu gebührenfreie Transaktionen und verwendet die Zero-Knowledge-Technologie (ZK). Im Grunde verarbeitet diese, ähnlich wie die Optimistic-Rollup-Technologie, Transaktionen außerhalb der Ethereum Mainchain und führt sie anschließend gebündelt auf die diese zurück. Dadruch ist Immutable momentan in der Lage, bis zu 9.000 Transaktionen pro Sekunde durchzuführen.

Das steckt hinter der Partnerschaft mit Polygon

Zeitgleich mit der Verkündung der Polygon-Partnerschaft hat Immutable den Start einer neuen Ethereum-Virtual-Machine-kompatiblen ZK-Technologie (zkEVM) bekannt gegeben, welche die Technologie von Polygon nutzt. Alle Projekte, die die zkEVM-Technologie von Immutable verwenden, müssen zur Bezahlung von Transaktionen in diesem Netzwerk jedoch IMX-Token und keine MATIC verwenden. Bis Ende des zweiten Quartals 2023, soll die zkEVM vollständig live gehen. Bereits jetzt können Entwickler mit den Software Developer Kits der neuen zkEVM von Immutable experimentieren.

Immutable und Polygon werden trotz ihrer neuen Partnerschaft weiterhin ihre eigenen Ethereum-Skalierungslösungen betreiben. Die Zusammenarbeit bezieht sich lediglich auf die Weiterentwicklung der zkEVM-Technologie und die Verbindung ihrer zkEVM-Netzwerke. Auch Polygon plant am 27. März den Start einer eigenen zkEVM basierten Sidechain.

Es ist wahrscheinlich, dass sich die zkEVM von Polygon eher an eine Vielzahl von verschiedenen, dezentralen Anwendungen richtet, während die zkEVM von Immutable speziell an Blockchain-Gaming-Projekte gerichtet sein soll. Es scheint somit, dass die strategische Zusammenarbeit verhindern soll, dass beide Projekte in direkter Konkurrenz zueinander stehen.

Die Vorteile von zkEVM-Technologie

Die Einführung der zkEVM-Technologie von Immutable wird für Entwickler von Blockchain-Spielen einige Verbesserungen bringen. Hier ein paar der wichtigsten Vorteile im Einzelnen:

Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) : Entwickler können ihre Spiele und Smart Contracts nahtlos von Ethereum und anderen EVM-kompatiblen-Blockchains (BNB Chain, Ethereum, Polygon) migrieren.

: Entwickler können ihre Spiele und Smart Contracts nahtlos von Ethereum und anderen EVM-kompatiblen-Blockchains (BNB Chain, Ethereum, Polygon) migrieren. Umfangreiche Bibliothek von Open-Source-Ethereum-Smart-Contracts : Entwickler können neue Tools und Funktionen leichter integrieren, da Immutable bereits über eine umfangreiche Bibliothek von Open-Source-Ethereum-Smart-Contracts verfügt, die sich zur Entwicklung von Spielen verwenden lassen.

: Entwickler können neue Tools und Funktionen leichter integrieren, da Immutable bereits über eine umfangreiche Bibliothek von Open-Source-Ethereum-Smart-Contracts verfügt, die sich zur Entwicklung von Spielen verwenden lassen. Schnellere und einfachere Entwicklung von Blockchain Games: Insgesamt kann die zkEVM-Technologie die Entwicklung von Spielen beschleunigen und ein besseres Spielerlebnis bieten, ohne dass größere Abstriche in Sachen Dezentralität gemacht werden müssen.

Fazit

Die Partnerschaft zwischen Polygon und Immutable ist ein bedeutender Schritt für den Blockchain-Gaming-Sektor. Durch die Kombination der Expertise und Ressourcen beider Projekte, insbesondere im Bereich der zkEVM-Technologie, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es bald deutlich hochwertigere Games am Krypto-Markt geben wird, die benutzerfreundlicher und qualitativ besser sind als Axie Infinity und Co.

Diese Zusammenarbeit könnte daher das Potenzial haben, eine neue Ära für Blockchain-Games einzuläuten. Tatsache ist, dass durch den Start der zkEVM-Technologie Spiele entwickelt werden können, die qualitativ in einer anderen Liga spielen als alle anderen Blockchain-Spiele, die bisher auf dem Markt sind.

