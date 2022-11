Vier Tage voller spannender Eindrücke und Interviews: Wir sprechen in Lissabon für euch u.a. mit den Gründern von Cardano und Mozilla.

Vier Tage, 70.000 erwartete Besucher und eingeladene 900 Speaker: Der Web Summit in Lissabon ist die größte Techkonferenz Europas. Google, Apple, Microsoft: Alle großen Player der Tech-Bubble kommen, um über die wichtigsten Trends der Branche zu diskutieren. Dieses Jahr ebenfalls im Rampenlicht: Krypto und Web3. Mit Hochkarätern im Line-up wie Changpeng Zhao, dem Gründer von Binance, oder Charles Hoskinson, dem Erfinder Cardanos. BTC-ECHO ist live für euch vor Ort. Wir berichten ab der Eröffnung heute, dem 1. November 2022, jeden Tag von der Konferenz.

Web Summit 2022: BTC-ECHO vor Ort

Worauf ihr euch unter anderem freuen könnt: Tägliche Eindrücke vom Web Summit und viele spannende Interviews. So sprechen wir etwa mit Cardano-Gründer Charles Hoskinson, Mozilla- und Brave-Gründer Brendan Eich und Martin Gronager, dem Chef von Chainalysis, dem größten Datendienstleister in Krypto aus den USA. Auch im Gespräch: Molly White, eine scharfzüngige Krypto-Kritikerinnen. Sie erklärt uns, warum das Web3 ihrer Meinung nach eine einzige Blase ist. Außerdem schauen wir, wie viel Krypto tatsächlich in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon steckt, die oft als “Kryptohub” Europas gehandelt wird.

Ihr findet regelmäßige Updates und Interviews (beispielsweise in unserem Format “3 Fragen an”) auf unserer Website und in den sozialen Medien. Die großen Geschichten und Gespräche warten dann im nächsten BTC-ECHO-Heft auf euch.

Übrigens: Die neue Ausgabe des BTC-ECHO Magazins ist ab heute erhältlich!